Il 2025 parte con il botto: IL PAGANTE torna a far risuonare i dancefloor con il nuovo singolo “CLAMO” (feat. sillyelly), disponibile da venerdì 10 gennaio in esclusiva su licenza M.A.S.T. / Believe e già in pre-save.

IL PAGANTE inaugura il 2025 con il singolo “CLAMO”

Dopo un 2024 caratterizzato da successi certificati Oro come Spingere e Maranza, oltre a un’agenda ricca di live nei festival e club più prestigiosi, il duo milanese si prepara a scrivere un nuovo capitolo memorabile. “CLAMO” è l’anticipazione di un album in arrivo che promette di continuare a sorprendere e a ridefinire il sound delle notti italiane.

Il progetto multiplatino, simbolo della mondanità milanese e fenomeno transgenerazionale, ospita questa volta sillyelly, la regina dell’hyperpop italiano, in un featuring esplosivo prodotto dai talentuosi producer del team ITACA. Con campionamenti che omaggiano i party degli anni ’90 e un beat trascinante, “CLAMO” è un viaggio nelle ipnotiche atmosfere electro pop, pensato per far ballare tutti senza sosta.

Più che un semplice brano, “CLAMO” è un manifesto che celebra la spensieratezza e il puro divertimento. In soli due minuti e mezzo, racconta il modo più epico e anticonvenzionale di vivere la festa, un’arte che solo IL PAGANTE sa padroneggiare.

Il ritornello “Amo, qui la situa è clamo” si trasforma in un mantra, racchiudendo l’energia esplosiva del duo formato da Roberta Branchini (Brancar) ed Edoardo Cremona (Eddy Veerus). Con il loro stile ironico e iconico, riescono ancora una volta a catturare l’essenza della nightlife contemporanea, trasformando ogni momento in un evento indimenticabile