Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per un ex tentatore di Temptation Island? Le ultime news che riguardano il noto politico lo coinvolgono anche dal punto di vista sentimentale.

Come sappiamo, il Ministro Salvini è al centro della crisi di governo che ha colpito il nostro Paese. Nonostante il leader leghista invochi le elezioni subito per dare voce al popolo, i partiti delle poltrone Movimento Cinque Stelle e Il Partito Democratico si uniranno per formare una nuova alleanza di governo.

Salvini di nuovo single? La Veridini lo molla per un ex tentatore di Temptation Island

Certamente non è un bel periodo per il Ministro che forse potrebbe tornare single da un momento all’altro. Pare infatti che la sua fidanzata Francesca Verdini abbia preso una sbandata per un ex tentatore di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni di Maria De Filippi.

Sarà veramente così o sono solo rumors?

Chi è Francesca Verdini attuale fidanzata di Matteo Salvini

Salvini per molti anni è stato il compagno di Elisa Isoardi, che dal 9 settembre tornerà su Rai 1 con il cooking show “La Prova del Cuoco”.

Da un po’ di tempo a questa parte invece fa coppia fissa con Francesca Verdini, una bellissima ragazza mora, figlia di Denis Verdini, un politico che ha ingrossato le fila di Forza Italia. La Verdini studia alla Facoltà di Economia della Luiss e con il fratello Tommaso gestisce un ristorante nei pressi di Montecitorio. E’ anche una nota influencer.

I due, sono apparsi sin da subito molto uniti e innamorati mostrandosi agli occhi indiscreti dei paparazzi anche in atteggiamenti complici, intimi ed inequivocabili. Ora invece pare che ci sia uno stop. Stando a quanto rivela il Messagero, i due sono in crisi perché la ragazza avrebbe perso la testa per un ex tentatore di Temptation Island che si chiama Rodolfo Salemi di 28 anni.

Chi è Rodolfo Salemi, l’uomo che avrebbe fatto perdere la testa a Francesca Verdini?

Lui, Rodolfo Salemi è un modello che ha partecipato al reality delle tentazioni e pare che il suo ruolo lo abbia impersonato a pennello se è riuscito a tentare anche la fidanzata di un noto leader politico come Matteo Salvini.

Indubbiamente questo è solo gossip e non c’è alcuna conferma o smentita dai diretti interessati ma negli ambienti è rimbalzata questa voce e noi ve ne diamo notizia.

Sarà solo un rumors o c’è del vero? Staremo a vedere…