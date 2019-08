La Prova del Cuoco quando inizia: ecco la data e tutte le novità

A settembre si tornerà al tran-tran quotidiano e i programmi televisivi che ci fanno compagnia ogni giorno torneranno a riempire i palinsesti Rai e Mediaset per la gioia di chi non perde una sola puntata del proprio programma preferito.

“La Prova del Cuoco”: ecco quando tornerà in onda e tutte le novità che vedremo

La conduttrice de “La Prova del Cuoco”, Elisa Isoardi ex fidanzata del Ministro Salvini, è già al lavoro per la prossima edizione del programma e continua a fare riunioni di redazione per la scelta degli arredi, fino alla scelta dei nuovi cuochi che l’affiancheranno nel programma di cucina.

La Prova del Cuoco: arriverà uno Chef Dog per le ricette di cani e gatti

Tra le novità che vedremo nella prossima stagione del cooking show ci sarà spazio anche per i nostri amici pelosetti a 4 zampe. Non è un mistero che la conduttrice ama molto gli animali, sopratutto il suo cagnolino, Zenit, che cura con molta pazienza e amore.

Forse è in considerazione di ciò che la Isoardi ha deciso di inserire ne La Prova del Cuoco, uno spazio dedicato alle ricette per i cani e gatti.

La conduttrice, ha quindi deciso di coinvolgere nel programma il suo amato cagnolino Zenit, perché da settembre (quando riprenderà il programma) ci sarà uno “chef dog” che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti.

Quindi scopriremo se possono mangiare le uova, quanto sale possiamo mettere nei loro pasti… Un tempo eravamo abituati a dare loro gli avanzi. Oggi, invece, c’è un’attenzione maggiore alla loro alimentazione. Si comincerà con uno spazio settimanale di almeno sei minuti. Poi se lo spazio avrà un discreto riscontro si potrebbe pensare di ampliarlo.

La Prova del Cuoco: quando inizia, ecco la data di messa in onda

Insomma, manca ormai pochissimo alla ripresa dei nostri programmi preferiti. Settembre è alle porte e il cooking show del mezzogiorno dell’ammiraglia Rai riaprirà i battenti lunedì 9 settembre sempre alle 12 su Rai 1.

Elisa Isoardi: concorrente di Ballando Con le Stelle

La Isoardi inoltre non ha in serbo solo questa novità! Farà parte infatti del nuovissimo cast di Ballando Con le stelle, in qualità di concorrente. La conduttrice de La prova del cuoco diventa ballerina per Milly Carlucci anche se la stessa Isoardi dice che il ballo non è proprio il suo forte. In una recente intervista a Diva e Donna infatti dichiara:

“Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”.

Insomma, un anno pieno di impegni per la bella Elisa e chissà che tra una ricetta e l’altra, e un ballo e l’altro non incontri l’amore?