Torna l’appuntamento con «Freedom – Oltre il confine 2025», il viaggio televisivo raccontato da Roberto Giacobbo che unisce il binomio scoperta+conoscenza. Una nuova imperdibile puntata alla scoperta delle tante meraviglie della storia e della natura. Scopriamo le anticipazioni, i temi, servizi e reportage al centro della puntata di stasera, domenica 27 luglio 2025.

Stasera, domenica 27 luglio 2025, dalle ore 21.10 appuntamento con una nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine“. Il programma di approfondimento e divulgazione presentato da Roberto Giacobbo torna in tv per raccontare ai telespettatori le tante meraviglie della storia e della natura. Il viaggio di stasera parte da Monte Castello di Vibio, piccolo borgo umbro che custodisce un vero capolavoro di grazia e armonia: il Teatro della Concordia. Per l’occasione le telecamere di Freedom sono entrate in questo luogo magico per raccontarne la storia, ma anche l’anima. Dall’Umbria il viaggio prosegue verso la Toscana dove Roberto Giacobbo accompagna i telespettatori alla scoperta di Sansepolcro, città natale di Piero della Francesca.

Un racconto speciale, visto che questa sera oltre alla storia di questo luogo viene svelata anche la la vicenda di Anthony Clarke, giovane soldato britannico durante la Seconda guerra mondiale. Spazio poi la Museo Civico di Sansepolcro dove è possibile ammirare alcune delle più belle opere del Rinascimento Italiano.

Il viaggio di stasera di Freedom Oltre il confine 2025 di Roberto Giacobbo prosegue poi a Gaeta, lungo la costa del Lazio, dove è possibile ammirare la Montagna Spaccata, uno dei luoghi più suggestivi frequentato ogni anno da turisti che vengono colti dalla magia delle tre fenditure simboliche della Trinità. Infine via verso il Santuario della Montagna Spaccata, situato nella parte occidentale di Monte Orlando edificato nell’XI secolo. Un luogo di pace senza tempo.

Ricordiamo che «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.