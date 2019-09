Nozze mai realizzate, ma il cosiddetto “matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone” continua a tenere banco a Live – Non è la D’Urso. Nella prima puntata di ieri sera, infatti, il programma di Barbara D’Urso ha mostrato ai telespettatori l’inedita docu – fiction con le nuove ipotesi sul Prati – gate. Insomma, cosa sarebbe successo se Eliana Michelazzo non avesse confessato in tv? Ecco il video Mediaset con tutte le immagini, mandate in onda in prima serata su Canale 5 domenica 15 settembre 2019.