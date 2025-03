Il Gattopardo arriva su Netflix: cast, trama e quando in streaming

Il Gattopardo, uno dei romanzi più amati di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, arriva ora in versione serie. Scopriamo insieme di cosa parla, chi sono gli attori che ne fanno parte e la data di uscita sulla piattaforma di streaming.

Il Gattopardo, la trama della serie basata sul libro di Giuseppe Tomasi Lampedusa

Grande attesa per la nuova serie Il Gattopardo. Dopo il film di Luchino Visconti del 1963, arriva questo secondo adattamento del romanzo che è ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. La serie è una produzione italo-inglese e vede Saul Nanni nel ruolo di Tancredi Falconeri, precedentemente interpretato da Alain Delon e Deva Cassel in quello di Angelica (che fu di Claudia Cardinale). Il Gattopardo è in uscita mercoledì 5 marzo 2025 su Netflix.

Ma qual è la trama della serie? Protagonista è Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, che si sente minacciato dall’unificazione italiana e cerca quindi nuove alleanze, anche che vadano contro i suoi principi. Si troverà infatti a organizzare un matrimonio per salvare il futuro della sua famiglia. I futuri sposi sono la ricca e bellissima Angelica, figlia del borghese Don Calogero, e suo nipote Tancredi. Le nozze però spezzerebbero il cuore di sua figlia Concetta.

Una delle frasi celebri de Il Gattopardo è quella pronunciata da Tancredi allo zio: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. E il finale del romanzo segna appunto la fine di un’epoca.

Cast e numero episodi

In totale sono 6 gli episodi de Il Gattopardo. La regia degli episodi 1-2-3-6 è di Tom Shankland, Giuseppe Capotondi del quarto e Laura Luchetti del 5. La sceneggiatura è invece di Richard Warlow degli episodi 1, 2, 3, 4 e 6), Benji Walters (Ep. 4, Ep. 5).

Nel cast troviamo Kim Rossi Stuart (nel ruolo di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Presenti anche Paolo Calabresi (Pirrone), Francesco Colella (Sedara), Astrid Meloni (Maria Stella), Francesco Di Leva (Russo).