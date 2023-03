Questa sera, martedì 21 Marzo, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, si chiude la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni della Rai. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e interpretata, fra gli altri, da Lino Guanciale, Maria Vera Ratti e Serena Iansiti, la serie mescola abilmente giallo e rosa, amore e morte, suspence e romanticismo, thriller e sentimento, in un mix creativo che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Piuttosto delusi in verità, dal fatto che Il commissario Ricciardi 2 chiuda anzitempo nella prima serata di Martedì 22 Marzo, ovviamente sempre su Rai Uno. Di seguito vi diamo gli spoiler della quarta ed ultima puntata.

Il Commissario Ricciardi 2: trama della quarta ed ultima puntata di stasera

Il titolo dell’episodio è Rondini d’inverno.

Al Teatro Splendor, durante una rappresentazione, si consuma davanti agli occhi attoniti degli spettatori una tragedia: l’attore Michelangelo Gelmi spara alla moglie Fedora e la uccide. In realtà la scena, sparo compreso, era prevista nel copione, solo che la pistola che doveva essere caricata a salve aveva in realtà un colpo in canna risultato mortale.

Qualcuno ha manomesso l’arma, ma chi? E’ ciò che il Commissario Ricciardi, incaricato delle indagini, dovrà scoprire. Fin qui le complicanze professionali, ma quelle personali e sentimentali non sono da meno. Stretto fra tre donne l’una molto diversa dall’altra, a chi concederà il suo ritroso cuore l’affascinante commissario? L’amore vero, per lui, è sempre stato Enrica Colombo: i due giovani riusciranno finalmente a dichiararsi i reciproci sentimenti e a vivere la loro storia pienamente?

Dove, come e quando vedere la fiction

Se non volete perdervi la quarta ed ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 2, sintonizzatevi su Rai Uno Martedì 22 Marzo in prima serata (inizio ore 21.30 circa).

Oppure guardate la serie quando volete sulla piattaforma gratuita di RaiPlay, dove basta registrarsi per seguire le proprie fiction Rai preferite.