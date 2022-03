Doppia eliminazione a Il Cantante mascherato 2022, il programma di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Canale. Prima fuori la maschera del Pastore maremmano e poi quella di Pesce Rosso. Chi si celava sotto le due maschere? Scopriamolo insieme.

Il Cantante mascherato 2022, eliminato Pastore maremmano: é Riccardo Fogli

La quarta puntata de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci é entrata nel vivo della gara con una doppia eliminazione. La padrona di casa ha presentato le due maschere per lo spareggio: da un lato Drago e dall’altro Pastore maremmano. Una sfida molto attesa che ha visto trionfare la maschera del Drago prossima alla finale.

Per il Pastore maremmano il momento del giù la maschera: sotto le sembianze dell’animale c’era Riccardo Fogli come ampiamente scoperto dai giurati. “È stato bellissimo. Grazie grazie” – ha detto il cantante ex dei Pooh che ha aggiunto “alla fine quando ho scoperto che 1 su milione pensava fossi Piero Pelù ci ho lavorato. È difficile, ero entrato nel personaggio, mi ero portato un albero secco a casa e parlavo con i bau a mia moglie“. Tantissimi applausi per il cantante che ha lasciato lo studio travolto dal calore del pubblico.

In tantissimi avete fatto il suo nome! 👏#icmPASTOREMAREMMANO🦮 è Riccardo Fogli#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/TRXWtEOqCl — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 11, 2022

Pesce rosso eliminato da Il cantante mascherato: sotto la maschera Vladimir Luxuria

La gara de Il Cantante mascherato 2022 é proseguita con le sfide diretta tra le varie maschere. Una dopo l’altra le maschere si sono esibite con la partecipazione di ospiti: da Donatella Rettore ad Edoardo Vianello fino al giudice Francesco Facchinetti. Alla fine sfida finale tra Pesce Rosso, Lumaca e Drago; due di loro andranno allo spareggio la prossima settimana, mentre un’altra viene immediatamente eliminata.

Si tratta del Pesce rosso chiamato al giù la maschera: a sorpresa ecco spuntare Vladimir Luxuria che ringrazia tutti per questa avventura. “Ho vissuto un’esperienza magica, un trip mentale non doverlo dire a nessuno. Grazie mille e grazie alla giura che non ha mai sbagliato sul mio conto, in particolare a Flavio Insinna”. Poi sul finale la Luxuria precisa: “questa é l’unica maschera che abbia mai indossato in vita mia”.

Titoli di coda e alla prossima settimana con la quinta puntata dello show di Milly Carlucci!