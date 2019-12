La Lega Serie A celebra i 90 anni del Campionato a girone unico. Ecco perché su Rai 2 verrà trasmesso Il Campionato fa 90. Quando andrà in onda la trasmissione? Chi la condurrà e quali saranno gli ospiti in studio? Ecco tutte le news e le anticipazioni in merito allo show che la seconda Rete Rai trasmetterà per rendere omaggio allo sport più popolare del piccolo schermo.

Il Campionato fa 90: data messa in onda e anticipazioni

Per celebrare i 90 anni del Campionato a girone unico, Rai 2, domenica 29 dicembre 2019, in prima serata, trasmetterà il programma intitolato Il Campionato fa 90. Di cosa si tratterà? Quali saranno i conduttori? Quali gli ospiti?

Ebbene come gli appassionati di calcio sanno già, ogni domenica pomeriggio, su Rai 2, Mia Ceran, Luca e Paolo conducono Quelli che il calcio e si occupano di aggiornare i tifosi sui risultati delle partite di serie A e di intrattenere i telespettatori. Vista la loro lunga esperienza e la loro competenza in materia, la Rete ha scelto quindi proprio i tre conduttori del programma pomeridiano per approdare in prima serata.

Sì, avete capito bene, i padroni di casa dello show pomeridiano apriranno le danze per i grandi festeggiamenti. La formula base dello show rispetterà quella che i tre hanno dato alla loro trasmissione, ma vi sarà una importante novità. Quale? Quella del quiz sul calcio e sui 90 anni di storia del Campionato. Protagonisti del quiz saranno nove ex calciatori che hanno militato in Serie A.

I partecipanti dovranno essere ferrati sulla storia del Campionato dagli anni 60 ad oggi. A loro spetterà, però, anche raccontare alcuni aneddoti che nessuno conosce, parlare di grandi calciatori e altrettanti personaggi che hanno militato attorno al mondo del calcio e commentare immagini di partite storiche.

Il Campionato fa 90: ospiti

Quali saranno gli ospiti? I nomi dei giocatori che parteciperanno al quiz non sono ancora stati resi noti. Tanti saranno però i personaggi che approderanno in studio per rendere omaggio al Campionato di Calcio e parlare del passato ricordando momenti felici passati sul campo verde, ma anche momenti più duri.

Fra le persone che animeranno la serata, oltre ai tre conduttori, approderà in prima serata anche un altro volto noto di Quelli che il calcio. Di chi si tratta? Dell’istrionico Ubaldo Pantani che darà vita ai suoi mille personaggi e terrà tutti incollati al teleschermo.