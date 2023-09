In Laguna, per la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è sbarcato anche Ignazio Moser, protagonista del film “In-Finiti”, diretto da Cristian De Mattheis a cura di A.C. Production srl. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto modo di intervistare il giovane Moser, e con lui abbiamo parlato del suo approccio al mondo della recitazione, ma anche del futuro matrimonio con Cecilia Rodriguez. Ecco cosa ci ha rivelato.

Ignazio Moser a Venezia 80: “Sposo Cecilia l’anno prossimo” – Video

Ignazio come è stato approcciarsi a questo ruolo? Intendi proseguire con la carriera di attore?

“Approcciarmi al mondo del cinema mi ha appassionato, come del resto tutte le nuove esperienze, ho affrontato anche questa con il massimo entusiasmo, mettendo tutto me stesso sul set. Io personalmente non mi vedevo bene, però dicono che il risultato finale sia venuto molto bene, quindi speriamo. Vediamo poi il pubblico come mi valuta”.

“Il mio personaggio è Lorenzo, un ragazzo che ha dovuto interrompere troppo presto la carriera di calciatore. Quindi si, c’è una sorta di collegamento alla storia della mia vita personale. La storie evolve poi con lui che va a lavorare in un supermercato ed è proprio lì che incontra la sua fiamma. Prima di accettare questo ruolo mi sono informato bene su chi erano i produttori e il regista”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto sposi

Tu e Cecilia condurrete ancora Ex on the Beach Italia?

“Quest’anno no, abbiamo fatto tre stagioni. É stato un bellissimo progetto, una bellissima esperienza come conduttori, poi farlo insieme a Cecilia. Abbiamo preso entrambi tutto quello che c’era da prendere da quella esperienza, ora ci stiamo dedicando ad altri progetti”

In merito alle vicende di gossip che da sempre riguardano la coppia, Ignazio Moser dice: “Il gossip è ovunque, soprattutto per persone come noi. L’amore è la base, poi ci sono tante cose che mantengono vivo il rapporto”, mentre sulle voci che riguardano il matrimonio con Cecilia rivela: “Certo che ci sposiamo, lo faremo l’anno prossimo”.

Il video dell’intervista a Ignazio Moser: