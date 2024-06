Tutti sanno che Amadeus ha appena lasciato la Rai per approdare al Nove, anche perché la notizia ha tenuto banco sui media per settimane, ma adesso trapelano anche le prime indiscrezioni su cosa farà, in concreto, il conduttore. Il suo primo impegno, neanche a dirlo, sarà in un game show, un campo in cui ha più volte dimostrato di sapersi muovere con incredibile disinvoltura. Non solo: per Amadeus di non si tratta di una novità assoluta, bensì di un gradito ritorno. Scoprite di più.

Amadeus conduce Identity, versione rivisitata de I soliti ignoti

Se siete fans de I soliti ignoti, il gioco della fascia serale di Rai Uno che da qualche anno si alterna con successo ad Affari tuoi, sappiate che non dovrete attendere ancora a lungo per rivederlo. Il programma infatti, ricomincerà a Settembre, con l’arrivo dell’autunno, solo che andrà in onda sul Nove e con qualche significativo cambiamento.

Innanzitutto nel nome, Identity, che poi è quello originale del format statunitense, modificato in I soliti ignoti in Italia. Ad affermarlo nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica è stata Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di Warner Bros. Discovery.

Sembra che Identity sarà strutturato in maniera più simile all’originale, pertanto dovrebbe mancare la parte riservata al “parente misterioso”, ma questo, al momento, è soltanto poco più di un rumor. Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire come sarà questa inedita versione del popolare game show, già condotto da Amadeus e dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi.

Identity, quando in tv

Come anticipato, Identity prenderà il via a partire da Settembre sul Nove, ma al momento la data precisa non è stata comunicata. Non cambia nulla invece, per l’orario, che resterà quello al quale siamo abituati, ovvero intorno alle 20.30.

Dunque il simpatico Amadeus, fra l’altro reduce dalle fatiche del Festival di Sanremo, adesso si godrà l’estate e a fine stagione tornerà operativo con uno dei suoi cavalli di battaglia.