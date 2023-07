E’ finita la storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Sui social alcune Instagram Stories della ex dama di Uomini e Donne ha fatto pensare al peggio. C’è chi parla di crisi per la coppia nata nel dating show di Canale 5.

Ida e Alessandro stanno ancora insieme?

Ida e Alessandro si sono lasciati? Aria di crisi per la coppia nata a Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo una serie di tira e molla, i due sono usciti insieme dal popolare programma lasciando così il trono Over. Dopo mesi d’amore la coppia sembrerebbe essere in crisi e sui social diversi indizi fanno pensare al peggio. E’ davvero finita l’idillio per la coppia del trono over di Uomini e Donne? Tutto è iniziato quando Ida ha pubblicato una serie di Instagram Stories dalla Sardegna. La dama si è concessa qualche giorno di sano relax in compagnia del figlio, ma senza il compagno Alessandro. I fan della coppia e i più curiosi non hanno potuto non notare l’assenza del cavaliere con cui la dama ha trascorso le sue ultime vacanze e weekend negli ultimi mesi.

Inizialmente i fan hanno ipotizzato che l’assenza di Alessandro fosse legata a motivi di lavoro, ma un indizio social ha fatto scoppiare il pettegolezzo. “Dov’è Alessandro?” hanno domandato i fan alla dama. Ida ha preferito non rispondere alla domanda facendo crescere a dismisura il gossip. Se Ida è in Sardegna con il figlio, Alessandro si trova a Salerno. Al momento nessuno dei due ha confermato la cosa né tantomeno smentito.

Ida e Alessandro di Uomini e Donne, le ultime news sulla coppia

A rompere il silenzio nelle ultime ore è stato Alessandro Vicinanza che su Instagram ha pubblicato un passaggio del libro L’ordine del tempo di Carlo Rovelli:

La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi.

Cosa significa? Possibile che Alessandro con questo messaggio abbia voluto confermare la fine della storia d’amore con Ida? Ricordiamo che poche settimane fa la coppia aveva smentito le voci di una crisi rivelando: “siamo in una fase avanzata: il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. È un amore forte, diverso dalle storie che ho avuto in passato, anche per la distanza che ci divide. Noi ci vediamo ogni fine settimana, ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrare davvero pochi“.