Finalmente la stagione 30 de I Simpson arriva in chiaro su Italia 1. Ad un anno esatto di distanza dalla messa in onda negli Stati Uniti d’America, anche i fan italiani potranno vedere le nuove avventure di Bart, Marge, Maggie, Homer e Lisa. Ecco le anticipazioni e la data di partenza.

I Simpson, nuovi episodi su Italia 1: ecco quando

Al via da lunedì 18 novembre 2019 i nuovissimi episodi de I Simpson trasmessi in esclusiva in chiaro su Italia 1. La famiglia creata da Matt Groening è oramai diventata un cult per milioni di telespettatori; lo dimostra le tantissime stagioni della serie giunta quest’anno alla 30 stagione. Cosa succederà ai protagonisti Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie e a tutti gli abitanti di Springfield?

La trentesima stagione della sitcom animata statunitense, creata dal fumettista Matt Groening nel 1987 per la Fox Broadcasting Company, racconterà ancora una volta con una chiave ironica e critica la realtà americana. Nei nuovi episodi spazio a personaggi e vicende che hanno attirato l’attenzione negli Stati Uniti d’America sia in ambito culturale, ma anche legato a personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Confermato poi l’episodio “Treehouse of Horror XXIX”, mentre possiamo anticiparvi che in uno dei nuovi episodi ci sarà una parodia del game show The Amazing Race che vedrannoHomer e Marge concorrenti..

I Simpson 30: ecco i titoli degli episodi

Questi i titoli americani dei 23 episodi della 30ima stagione de I Simpson:

Treehouse of Horror XIXX

Heartbreak Hotel

My Way or the Highway to Heaven

Baby You Can’t Drive My Car

Bart’s Not Dead

From Russia Without Love

Werking Mom

Krusty the Clown

Lisa has a Crush on Homer

‘Tis the 30th Season

Mad About the Toy

The Girl on the Bus

The Clown Stays in the Picture

I’m Dancing As Fat As I Can

101 Mitigations

I Want You (She’s so heavy)

E My Sports

Bart vs. Itchy & Scratchy

Girl’s in the Band

I’m Just A Girl Who Can’t Say D’oh

In Simpson 30 non mancheranno degli ospiti speciali tra cui possiamo anticiparvi ci sarà Gal Gadot, l’attrice che ha prestato il volto a Wonder Woman, che sarà protagonista nell’episodio “Bart non è morto”.

Confermati nel cast i cinque principali protagonisti: Homer Simpson (doppiato da Massimo Lopez), Marge Simpson (doppiata da Sonia Scotti), Bart Simpson (doppiato da Gaia Bolognesi), Lisa Simpson con la voce di Monica Ward) e Maggie Simpson (con le voci di Monica Ward e Laura Boccanera).