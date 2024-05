Cambio di programmazione in casa Mediaset per la semifinale di Amici23. Quando mancano solo due puntate per conoscere il vincitore di questa edizione, il talent condotto da Maria De Filippi non andrà in onda sabato 11 maggio 2024. Scopriamo insieme il perché e cosa verra trasmesso al suo posto.

La semifinale di Amici 23 non va in onda sabato sera

Martina è stata la nona eliminata del serale di Amici23. Nel corso delle puntate abbiamo visto gli allievi e i ballerini sfidarsi tra loro per arrivare in finale. Una finale che si preannuncia ricca di colpi di scena e che sarà, come nelle ultime edizioni, rigorosamente in diretta. Prima però c’è la semifinale che non andrà in onda di sabato sera. Maria De Filippi infatti ha deciso di rimandare il talent perché su Rai 1 c’è l’Eurovision Song Contest. A lottare per un posto tra i primi c’è Angelina Mango, ex allieva di Amici 22 e vincitrice lo scorso del Festival di Sanremo. Queste le parole di Maria De Filippi al termine della scorsa puntata di Amici:

“Sabato prossimo non andremo in onda, andremo in onda domenica sera. Su Rai 1 c’è l’Eurovision, in bocca al lupo ad Angelina da parte di tutti noi!”.

La Mango poterà il brano ‘La noia‘ e una coreografia molto particolare. La semifinale di Amici 23 quindi verrà posticipata di un giorno e andrà in onda domenica 12 maggio, giorno della festa della mamma. In prima serata, sempre su Canale 5, conosceremo il nome dell’ultimo eliminato prima della finale del 18 maggio. Ma cosa verrò trasmesso sabato 11 maggio? Vedremo ‘I Cassamortari‘, film di Claudio Amendola con Piero Pelù come protagonista.

Chi andrà in finale?

La squadra dei professori Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli è rimasta senza allievi, mentre ne hanno ancora quattro (formazione al completo dalla prima puntata) quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I prof possono infatti contare sui due ballerini, Dustin e Marisol, e su Holden e Petit. Ad ambire ad un posto in finale però ci sono anche Sarah e Mida della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La registrazione della prossima puntata che vedremo in onda domenica 12 maggio, sarà giovedì 9. Quel giorno avremo le prime anticipazioni su chi sono gli allievi finiti al ballottaggio.