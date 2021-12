Il 2021 è stato l’anno dello sport in Tv grazie ai trionfi italiani, prima con la vittoria della Nazionale italiana di calcio agli Europei, poi grazie alle strabilianti conquiste alle Olimpiadi di Tokyo. Il 2021 è stato però anche l’anno della conferma del Festival di Sanremo come l’evento di intrattenimento televisivo per eccellenza più seguito in Italia. L’anno che sta per concludersi segna anche il successo delle piattaforme, che arrivano a superare anche i canali in chiaro. Ma vediamo quali sono stati i programmi più seguiti nel 2021.

I programmi tv più visti nel 2021: il successo dell’Italia agli Europei

I dati sui programmi tv più seguiti del 2021, emergono dal bilancio del 2021 in tv stilato dallo Studio Frasi sulla base dei dati forniti da Auditel. Nell’anno dell’Italia campione agli Europei, il calcio è tornato a toccare punte di share che non si vedevano da molti anni. Tutte le partite della Nazionale sono state seguite da oltre 10 milioni di spettatori; la più vista è stata la finale Italia-Inghilterra, terminata dopo i calci di rigore davanti a 18,2 milioni di telespettatori sintonizzati su Rai1 e 2,4 milioni su Sky Sport.

Il doppio oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs il momento più seguito in Italia delle Olimpiadi

Le Olimpiadi, sono state penalizzate sicuramente dalla differenza di fuso orario. La fascia oraria più seguita è tra le 12.00 e le 15.00, con 2,9 milioni di spettatori e il 23,5%. Il momento assoluto più seguito in diretta Tv in Italia di tutte le Olimpiadi è il doppio oro italiano conquistato il primo agosto da Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Marcell Jacobs nei 100 metri. I due atleti italiani trionfano davanti a quasi 7 milioni di spettatori, con ben il 46% di share.

Il Festival di Sanremo e Amici di Maria De Filippi si confermano tra i programmi più visti in Tv

In alto alla classifica dei programmi più seguiti nel 2021 si conferma il Festival di Sanremo: la più vista è la serata finale del 6 marzo, con 10,7 milioni di spettatori.

Il programma di prima serata più visto di Canale 5 nel 2021 è stato il talent Amici di Maria De Filippi, la cui finale è stata seguita da ben 6,7 milioni di spettatori.

Scende la platea complessiva, con un -7% in prima serata rispetto al 2020: mancano davanti alla tv 1,8 milioni di spettatori. Se la Rai in prime time perde il 3,5% dei propri spettatori, Mediaset cala del 10,4%, Sky del 10,8% e La7 del 13,9%.

Le fiction più seguite del 2021

Per quanto riguarda le fiction di casa nostra la più seguita del 2021 è Il Commissario Montalbano con i 9.000.000 per la puntata dal titolo “Metodo Catalanotti”. Segue al secondo posto Le indagini di Lolita Lo Bosco con Luisa Ranieri con una media di 7,5 milioni per l’episodio “La circonferenza delle arance”, Leonardo con 7,4 milioni, e Makari con 6,7 milioni. Ed ancora 6 milioni per Serena Rossi con Mina Settembre, Elena Sofia Ricci con Che Dio ci aiuti 6 e Il Commissario Ricciardi, tutte in onda su Rai1.

Il successo delle piattaforme nel 2021: Prime Video, Netflix e Disney+

A guadagnare in termini ascolti Tv in prima serata è l’insieme di reti, le cosiddette ‘altre terrestri’, che non sono rilevate singolarmente da Auditel. La fetta più interessante è rappresentata dagli over the top (OTT), come Prime Video, Netflix, Disney+. Nell’insieme raggiungono l’8% di share sia nel giorno medio che in prima serata, conquistando il terzo posto dietro soltanto alle due ammiraglie.

Il boom si registra in particolare grazie alle smart tv: le ‘altre’ raggiungono il 16% di share nelle 24 ore, superando Rai1 (13,6%) e Canale 5 (12,4%). In prima serata Rai1 mantiene il suo primato con il 16,8% di share, ma Canale 5, al 12,8%, viene superata dalle ‘altre’ (14,2%).