Una coppia di giovani si stringe sulle note di Tappeto di fragole, mentre una signora intona ogni parola con gli occhi lucidi e c’è chi chiede alla propria fidanzata di sposarsi. È questa l’immagine più vera del pubblico dei Modà: trasversale, fedele, appassionato. A nove anni dall’ultimo grande evento, la band capitanata da Kekko Silvestre è tornata a riempire San Siro per una serata diventata molto più di un semplice concerto: La notte dei romantici è stata una celebrazione di emozioni, ricordi e musica senza tempo.

Kekko e la rinascita personale: “Ne sono uscito parlando e curandomi”

Poche ore prima del concerto, Kekko si è aperto con sincerità parlando del suo percorso contro la depressione:

«Non so se sono uscito del tutto da quel momento buio. Però adesso è un periodo positivo, ne sono uscito parlando e curandomi. Mi sento bene e spero di continuare così».

Il leader dei Modà ha confessato quanto anche solo immaginare un concerto del genere, fino a poco tempo fa, fosse per lui impensabile. «Passare dal teatro a San Siro mi ha fatto paura, ma è qualcosa che mi stimola».

Modà, sempre gli stessi: “Una famiglia che difende i sogni”

Nonostante le difficoltà, Kekko sottolinea che lo spirito della band è rimasto immutato:

«Siamo la stessa famiglia che lotta per raggiungere gli obiettivi e difendere i sogni».

Il peso degli anni si fa sentire, ma il desiderio di dare tutto al pubblico resta intatto.

«Servono il triplo delle energie mentali per raggiungere anche solo un terzo degli obiettivi di prima. Ma ne è valsa la pena per tutti i sacrifici fatti».

Una scaletta di successi e un addio a Sanremo

Lo show è stato un lungo viaggio tra le canzoni che hanno segnato la carriera dei Modà: Salvami, Come un pittore, Gioia, Arriverà e l’inedita Non ti dimentico, portata all’ultimo Festival di Sanremo 2025. Un’esperienza che Kekko non vuole ripetere:

«Accetto l’undicesimo posto, ma l’ultimo no. È stata un’offesa anche per la gente che ha votato. Non tornerò più sul palco dell’Ariston».

Gratitudine al pubblico e un finale da brividi

Il concerto si è chiuso sulle note di In tutto l’universo e Viva i romantici, in un clima di gratitudine assoluta.

«In un mondo dove la riconoscenza è una cosa sconosciuta, noi ci teniamo stretti tutto», ha detto Kekko, emozionato.

La scaletta è stata scelta “piangendo”, tra oltre 150 canzoni, perché ogni brano ha un significato speciale. E quella serata a San Siro lo ha dimostrato: i Modà non sono solo una band, ma un legame generazionale che va oltre il tempo, le mode e le classifiche.

Modà – Le date del tour 2025