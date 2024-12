Carlo Conti ha annunciato a sorprese un nuovo concorrente di Sanremo 2025. Salgono così a 31 i big in gara alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Chi sarà?

Sanremo 2025, i big diventano 31: la comunicazione di Carlo Conti

Il primo Festival di Carlo Conti promette sorprese ancor prima dell’inizio. A due settimane dall’annuncio dei 30 big concorrenti di Sanremo 2024, il conduttore e direttore artistico ha fatto una comunicazione inaspettata.

“I big saranno 31, è una coppia e la annuncerò domani” ha detto Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’. Si allunga così la lista dei cantanti in gara del Festival di Sanremo 2025, ma non è stato ancora svelato il nome del 31imo big in gara anche se Conti ha rivelato una succosa anticipazione: “è una coppia che mi ha presentato il brano in extremis e la presenteremo domani“. Di chi si tratta?

E’ tanta la curiosità sul nome della coppia inedita annunciata da Carlo Conti che gareggerà al prossimo Festival di Sanremo 2025. Intanto vi ricordiamo la lista dei 30 big annunciati da Carlo Conti in gara:

Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo (feat Guè, Joshua e Tormento), Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

L’appuntamento con il Festival di Sanremo è dall’11 al 15 febbraio 2025.