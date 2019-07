Francesca Fialdini orfana della trasmissione la Vita in Diretta, a cui ha dedicato due anni della sua vita, è pronta per una conduzione in solitaria nella domenica pomeriggio di Rai 1. Subito dopo Domenica In, condotto ancora una volta dalla splendida e spumeggiante Mara Venier, arriverà la bionda conduttrice.

A ruota libera con Francesca Fialdini su Rai 1

Come rende noto il Secolo XIX a partire dal 15 settembre, giorno che segna anche l’inizio del rotocalco domenicale dell’ammiraglia Rai, arriverà un programma nuovo di zecca intitolato “A Ruota Libera”. Alla conduzione, dopo l’esperienza biennale alla Vita in Diretta, Francesca Fialdini.

Dopo il rifiuto di Zia Mara di allungare la programmazione di Domenica In, fino alle 18.30, è stato confezionato su misura un nuovo programma affidato alla Fialdini.

A Ruota Libera nella domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai

A Ruota libera sarà un programma incentrato su storie di vita vere di personaggi dello spettacolo ma anche gente comune e al centro ci sarà il re dei sentimenti, ovvero l’amore. Storie in positivo, dunque, storie allegre e a lieto fine.

Il programma è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, nello spazio che è stato fino alla stagione scorsa di Cristina Parodi.

Al posto di Cristina Parodi arriva Francesca Fialdini nella domenica pomeriggio di Rai 1

Una grande conquista per la bionda Francesca che sta crescendo sempre più nella sua esperienza televisiva, sia come giornalista che come intrattenitrice.

Nel ruolo che l’ha vista impegnata a la Vita in Diretta, ha dovuto far fronte anche a situazioni difficili o particolari e la sua spigliatezza le ha permesso di cavarsela al meglio.

Ora dovrà fare i conti anche con l’intrattenimento per un programma che parlerà di storie di vita vera che sarà nettamente differente da Storie Italiane, con Eleonora Daniele.

A Ruota Liberà sarà incentrato su sorprese e situazioni differenti ma il tutto condito da allegria e buonumore. Quindi una bella novità nel panorama televisivo, se pensiamo che ormai fanno scalpore solo le storie tristi, drammatiche o tragiche legate anche alla cronaca nera.