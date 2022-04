Tutti gli appassionati della serie tv “Il Trono di Spade” saranno ben felici di sapere che presto in Italia arriverà il prequel che si chiama “House Of the Dragon”. Sarà trasmesso dal prossimo 22 agosto su Sky e Now. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e le info su “House of the dragon”: serie spin-off di “Il trono di spade”.

House of the Dragon: Anticipazioni, trama e cast sullo spin-off de Il Trono di Spade

Il Trono di Spade è sicuramente una serie tv che ha raccolto davanti al piccolo schermo milioni e milioni di appassionati tanto da diventare un vero e proprio cult. Ad agosto – il 22 con esattezza – arriva in Italia il prequel di questa fortunata serie tv il cui titolo è House of the Dragon incentrata sulla storia dei Targaryen.

Il finale de Il Trono di Spade per certi aspetti controverso e non accettato da tutti ha lasciato moltissimi fan perplessi. Tuttavia la casa di produzione, la lungimirante HBO ha pensato bene di non lasciare i fan a bocca asciutta proponendo appunto una nuova serie tv spin off della precedente che si chiama House of the Dragon. Il prequel è ambientato 200 anni prima dei fatti raccontati ne Il trono di Spade. Lo storytelling di House of the Dragon è incentrato sulla storia della casata dei Targaryen. Sicuramente House of the Dragon è una delle serie più attese del 2022.

House of the Dragon: La trama

Come già detto, la storia racconta i fatti avvenuti 200 anni prima de Il Trono di Spade e racconta gli eventi della casata Targaryen e i motivi che la portarono alla ribellione. House of the Dragon è ideata dallo stesso autore de Il Trono di Spade, George R. R. Martin e si baserà sul romanzo Fire & Blood. La regia è stata affidata Miguel Sapochnik, che ha curato la regia de il Trono di Spade per diverse stagioni.

Sulla nuova serie tv il presidente della programmazione di HBO Casey Bloys in un comunicato ha reso noto:

“L’universo de Il Trono di Spade è così ricco di storie. Non vediamo l’ora di esplorare le origini di Casa Targaryen e la storia passata di Westeros con Miguel, Ryan e George”.

House of the Dragon: numero episodi, musiche, cast e teaser

La prima stagione di House of Dragon sarà composta di 10 episodi, così come è avvenuto per il Trono di Spade. Per quanto riguarda le musiche di House of Dragon saranno curate dal compositore Ramin Djawadi, lo stesso de il Trono di Spade che ha vinto due Emmy per la colonna sonora. Il brano The Rains of Castamere è rimasto indelebile nel cuore e nella mente di molti di noi.

Il cast e i personaggi di House of the Dragon

La parte più appassionata della serie tv sarà la Dance of Dragon ovvero la guerra civile più volte nominata nella serie originale. Nel cast troviamo:

Paddy Considine nel ruolo del re Viserys Targaryen, uno dei personaggi principali chiave del prequel,

nel ruolo del re Viserys Targaryen, uno dei personaggi principali chiave del prequel, Matt Smith presterà il volto al principe Daemon Targaryen,

presterà il volto al principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke interpreterà Alicent Hightower,

interpreterà Alicent Hightower, Emma D’Arcy vestirà i panni della principessa Rhaenyra Targaryen,

vestirà i panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Rhys Ifans interpreterà Otto Hightower,

interpreterà Otto Hightower, Steve Touissant sarà Lord Corlys Velaryon,

sarà Lord Corlys Velaryon, L’attrice Eve Best interpreterà la principessa Rhaenys Velaryon,

interpreterà la principessa Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno alias Mysaria, una schiava venduta più volte,

alias Mysaria, una schiava venduta più volte, Ryan Corr sarà Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong,

sarà Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong, Jefferson Hall interpreterà due personaggi gemelli: Lord Jason Lannister e Tyland Lannister,

interpreterà due personaggi gemelli: Lord Jason Lannister e Tyland Lannister, David Horovitch sarà il Gran Maestro Mellos,

sarà il Gran Maestro Mellos, Graham McTavish interpreterà Ser Harrold Westerling,

interpreterà Ser Harrold Westerling, Matthew Needham sarà Larys Strong,

sarà Larys Strong, Bill Paterson sarà Lord Lyman Beesbury,

sarà Lord Lyman Beesbury, Gavin Spokes interpreterà Lord Lyonel Strong,

interpreterà Lord Lyonel Strong, Milly Alcock e Emily Carey interpreteranno una versione più giovane dei personaggi di Emma D’Arcy e Olivia Cooke,

Più di recente si sono aggiunti al cast anche:

Wil Johnson che presta il volto a Ser Vaemond Velaryon;

che presta il volto a Ser Vaemond Velaryon; John Macmillan come Ser Laenor Velaryon,

come Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn nei panni di Lady Laena Velayron

nei panni di Lady Laena Velayron Theo Nate che interpreta Ser Laenor Velaryon.

Eccovi il Teaser ufficiale de House Of Dragon