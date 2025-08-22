Tutto pronto per la messa in onda in chiaro di Pechino Express 2025, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca e Fru. In questa stagione le coppie di concorrenti si sfidano lungo un suggestivo percorso tra Filippine, Thailandia e Nepal. Ecco la data di partenza, l’itinerario e le coppie di concorrenti.

Pechino Express 2025 in chiaro: dove vederlo in tv

Ci siamo: il viaggio di Pechino Express 2025 arriva in chiaro in prime time su Tv8 da venerdì 29 agosto 2024 dalle ore 21.20. Dopo aver conquistato il pubblico di Sky, il popolare reality game condotto da Costantino della Gherardesca e Fru come inviato speciale. Lo show di Sky Original, realizzato da Banijay Italia, vede 9 coppie di concorrenti alle prese con un viaggio spettacolare composta da 10 tappe. Si parte dalle spiagge cristalline dell’Oceano Pacifico nelle Filippine per arrivare fino alle vette più elevate del pianeta in Nepal.

Un viaggio da non perdere che si snoda in un paradiso terrestre, ma non mancheranno le difficoltà: prove di coraggio, di resistenza fisica, abilità, prove di coraggio fino a prove che mettono alla prova la loro capacità di interagire con la cultura locale.

Pechino Express 2025, concorrenti e tappe

Ecco le 9 coppie di concorrenti di Pechino Express 2025 pronte a sfidarsi tra prove di coraggio tra Filippine, Thailandia e Nepal.

“ I Medagliati ”, Jury Chechi e Antonio Rossi;

”, Jury Chechi e Antonio Rossi; “ I Complici ” Dolcenera e Gigi Campanile;

” Dolcenera e Gigi Campanile; “ I Cineasti ”, Nathalie Guetta e Vito Bucci;

”, Nathalie Guetta e Vito Bucci; “ Gli Estetici ”, Giulio Berruti e Nicolò Maltese;

”, Giulio Berruti e Nicolò Maltese; “ Le Sorelle ”, Samanta e Debora Togni;

”, Samanta e Debora Togni; “ I Primi Ballerini ”, Virna Toppi e Nicola Del Freo;

”, Virna Toppi e Nicola Del Freo; “ Gli Spettacolari , Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba;

, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba; “ I Magici ”, Jey e Checco Lillo;

”, Jey e Checco Lillo; “Le Atlantiche”, Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Le tappe di Pechino Express 2025 vedono i concorrenti esplorare l’Asia Meridionale: un viaggio lungo 6mila chilometri tra Filippine, Thailandia e Nepal.