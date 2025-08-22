L’attesa è stata piuttosto lunga, ma dopo uno stop estivo prolungato la soap turca Tradimento (Aldatmak) si prepara a fare ritorno sul piccolo schermo. I tre episodi inediti previsti nella programmazione di Canale 5 per stasera promettono di regalarci molti colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento torna su Canale 5, ecco quando

I fans della dizi turca Tradimento potranno ritrovare i loro beniamini stasera, venerdì 29 agosto. I tre episodi previsti nel serale di Canale 5 prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 00:15 circa.

Coloro che seguono da tempo la serie turca sanno ormai bene che ogni puntata ci regala tanti colpi di scena, e quelle delle ripartenza non ci deluderanno affatto. La storyline ripartirà dal punto esatto in cui l’abbiamo lasciata, e cioè dall’incidente a Kahraman, che ha reso necessario un ricovero d’urgenza dopo che il giovane è rimasto sepolto sotto un carico di terra.

Cosa vedremo nelle puntate serali Tradimento di oggi, 29 agosto?

L’intervento a cui verrà sottoposto non basterà a sciogliere la prognosi e il suo destino resterà incerto. Kahraman morirà? Neppure i medici sono in grado di scongiurare questo triste epilogo. Oylum vorrà restargli accanto, e ignorerà anche l’invito di Mualla ad andare a casa a riposarsi un po’. Quest’ultima non potrà che constatare quanto sia sincero il sentimento che la figlia di Güzide proverà per il nipote.

Nel frattempo in ospedale arriverà anche Tolga. Il giovane parlerà con Oylum, e si dirà pronto a farsi da parte per consentirle di vivere la sua love story con Kahraman in pace. Tolga sarà convinto che il ragazzo possa riprendersi, e che sia proprio l’amore di Oylum a rimetterlo in piedi.

“Non ti disturberò più, amare significa lasciar andare”

Dirà Tolga a Oylum, e proprio subito dopo questa promessa si verificherà un piccolo miracolo. Kahraman riaprirà gli occhi, tra la gioia di tutti coloro che gli saranno accanto. Tolga a quel punto capirà di aver perso per sempre la possibilità di avere una vita felice al fianco di Oylum.

Nuova programmazione Mediaset per la soap Tradimento

Come vi abbiamo già svelato, anche questa amatissima dizi turca sta per volgere al termine. La scelta di rimandare la messa in onda degli episodi inediti dopo le ferie, era infatti legata al desiderio di preservare gli ultimi episodi, e mandarli in onda quando la maggior parte delle persone fosse già rientrata dalle vacanze.

Per gli ultimi episodi e per il gran finale di Tradimento, Mediaset ha pensato a una fascia oraria decisamente prestigiosa: quella del venerdì sera. Per questo motivo la serie tv turca non andrà più in onda nel pomeriggio di Canale 5, ma proseguirà con la messa in onda il venerdì in prime time (sempre nella rete ammiraglia Mediaset).