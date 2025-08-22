Emily in Paris 5 diventa sempre più italiana e le prime immagini della nuova stagione mostrano la protagonista Emily Cooper in giro tra Roma e Venezia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e la data di uscita.

Emily in Paris 5 disponibile su Netflix dal 18 dicembre: le prime immagini

Non solo Roma, in Emily in Paris 5 anche Venezia farà da sfondo alle avventure italiane di Emily Cooper. La nuova stagione, che vedremo in 10 episodi, sarà disponibile su Netflix a partire dal 18 dicembre 2025.

Oggi la piattaforma di streaming ha diffuso le prime immagini della serie di successo creata da Darren Star che mostra l’attrice Lily Collins in gondola a Venezia e in compagnia di Eugenio Franceschini. Ma dove eravamo rimasti? Il finale della quarta stagione aveva visto Emily indecisa tra il francese Gabriel, che ha finalmente ottenuto la stella Michelin, e il romano Marcello. Intanto Sylvie le offre di dirigere la nuova sede dell’Agence Grateau a Roma e la giovane deve decidere se tornare a Parigi o rimanere a Roma.

Le anticipazioni della quinta stagione diffuse da Netflix fanno capire che Emily ha scelto Roma dato che è ora a capo dell’Agence Grateau della capitale.

“Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amoroso ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità”.

Un pizzico di Emily a Venezia ✨ La quinta stagione di Emily in Paris torna il 18 dicembre, solo su Netflix pic.twitter.com/Fj84B2tONx — Netflix Italia (@NetflixIT) August 20, 2025

Il cast della nuova stagione

Nel cast di Emily in Paris 5 troviamo Lily Collins (nel ruolo di Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Principessa Jane), Bryan Greenberg (Jake) e Michèle Laroque (Yvette).