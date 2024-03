House of The Dragon 2, HBO pubblica tre trailer e svela la data d’uscita

Grande attesa per House of The Dragon 2. La serie, ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade, verrà trasmessa in Italia in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Vediamo insieme quando andrà in onda e dove vederla.

House of The Dragon 2, chi siederà sul trono?

La storia della Casa Targaryen è la grande protagonista di House of Dragon. Giunta alla seconda stagione, la serie è il prequel de Il Trono di Spade ed è tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin. Prodotta da HBO e Sky Exclusive, la nuova attesissima stagione è prevista nei prossimi mesi. La data di uscita è infatti il 17 giugno 2024 su Sky e in streaming solo su NOW.

Al momento sono stati diffusi tre trailer, quello generale del duello e due dedicati alle famiglie contrapposte: “il trailer Verde” dedicato ad Aegon e il “trailer Nero”a Rhaenyra, fratellastri in lotta tra loro.

Ma cosa accadrà nella seconda stagione di House of The Dragon? Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile che vede contrapposti il Consiglio dei Verdi (che combatte per Re Aegon) e quello dei Neri (a favore della Regina Rhaenyra). Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. Ed ecco i due trailer, quello verde (green trailer) ha come punto di riferimento la prospettiva di Aegon.

Quello nero (black trailer) invece, quella di Rhaenyra.

Chi siederà sul trono di Spade? Tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

Numero episodi e cast

In totale saranno 8 gli episodi di House of The Dragon 2. Confermati dalla prima stagione, sono gli attori: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Nella seconda vedremo le new entry: Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor e Vincent Regan.