Il 13 novembre debutta su Disney+ Grotesquerie, la nuova serie TV horror drama targata FX. Scritta e ideata da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, e prodotta da 20th Television, Grotesquerie presenterà una prima stagione composta da 10 episodi. Scopriamo insieme cosa sappiamo di questo nuovo progetto.

Il trailer di Grotesquerie

Disney+ ha rilasciato il trailer della nuova serie TV, le cui prime due puntate saranno disponibili il 13 novembre. La trama segue le vicende di una piccola comunità, sconvolta da crimini efferati. La detective Lois Tryon, incaricata delle indagini, avverte che questi oscuri avvenimenti la toccano in modo inquietante, come se qualcuno, o qualcosa, la stesse prendendo in giro.

A casa, la situazione non è migliore: oltre a lottare con i suoi demoni interiori, il rapporto con la figlia è teso e deve anche occuparsi del marito, ricoverato in lungodegenza in ospedale.

Senza alcun indizio concreto, Lois decide di accettare l’aiuto di Sorella Megan, una suora e giornalista del Catholic Guardian con un passato tormentato e difficile. Mentre Sorella Megan, nonostante abbia visto il peggio dell’umanità, crede ancora nella possibilità di fare del bene, Lois, al contrario, teme che il mondo stia soccombendo al male.

Insieme, le due donne iniziano a unire i pezzi, ma si troveranno presto intrappolate in una rete minacciosa ed enigmatica.

Il cast di Grotesquerie vanta nomi stellari. La detective Lois Tryon, la protagonista, è interpretata dalla vincitrice dell’Emmy® Award Niecy Nash-Betts, mentre Courtney B. Vance, anch’essa vincitore di un Emmy® Award, interpreta Marshall Tryon.

La candidata all’Emmy® Award Lesley Manville veste i panni dell‘Infermiera Redd, mentre la candidata al Tony® Award Micaela Diamond è Sorella Megan. Nicholas Alexander Chavez ricopre invece il ruolo di Padre Charlie, Raven Goodwin quello di Merritt Tryon. Infine, il giocatore di football americano Travis Kelce fa un’apparizione nel ruolo di Fast Eddie.