Dopo la notizia della morte della celebre attrice Olivia Newton John, scomparsa ieri all’età di 73 anni, dopo aver lottato per oltre trent’anni contro un cancro al seno, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione tv e rendere omaggio all’attrice scomparsa mandando in onda il film che nel 1978 l’ha resa un’icona “immortale” del cinema mondiale: “Grease”, dove la Newton John, recitava nel ruolo di Sandy al fianco di John Travolta.

“Grease” stasera in tv su Italia 1: l’omaggio a Olivia Newton John

Italia 1, questa sera, martedì 9 agosto 2022 manderà in onda in prima serata il film “Grease” con protagonisti Olivia Newton John e John Travolta. Una prima serata dedicata al ricordo dell’attrice scomparsa ieri. La notizia della scomparsa di Olivia Newton John, è stata data dal marito John Easterling attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram dell’attrice.

Curiosità sul film “Grease”

“Grease” che significa “Brillantina”, è un film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser, interpretato da John Travolta e da Olivia Newton-John. Tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, è considerato come uno dei più celebri film di tutti i tempi, oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema tratto dagli anni cinquanta.

Inizialmente il ruolo interpretato da John Travolta fu affidato a Henry Winkler, che interpretando Fonzie in Happy Days, l’attore però rifiutò la parte pentendosene poi amaramente. Per il ruolo di Danny Zuko si pensò anche a Patrick Swayze, che però a causa dei suoi problemi fisici, non diede la disponibilità.

A livello mondiale il film ha incassato 394.955.690 dollari a fronte di budget di 6 milioni di dollari, piazzandosi al 1º posto nella classifica dei film più visti di quella stagione sia negli Stati Uniti sia in Italia dove ha incassato 8 miliardi di lire (rivalutato: circa 18 milioni di €).

Grease: la trama del film

Il film è ambientato negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti. Il ragazzo più popolare della Rydell High School, Danny Zuko, e una nuova studentessa australiana, Sandy Olsson, si conoscono d’estate e si innamorano. Costretti a dirsi addio perché Sandy deve fare ritorno in Australia, i piani della ragazza cambiano e così finisce per ritrovarsi iscritta nello stesso liceo frequentato da Danny. Quando i due ragazzi si rincontrano, però, non c’è più la stessa magia che si era creata in riva al mare durante l’estate.

Danny è il bello della scuola, leader dei Thunderbirds, con la fama di donnaiolo. Per mantenere la sua reputazione davanti alla banda, tratta Sandy con arroganza e spavalderia, ma il cambiamento di Sandy con l’aiuto delle Pink Lady, un gruppo di ragazze del liceo capitanato da Betty Rizzo, cambierà il corso degli eventi.