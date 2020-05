Era l’8 aprile 2020 in piena Pandemia da covid-19 quando è stato decretato il vincitore, anzi la vincitrice del Grande Fratello Vip 4. E sì, in barba a tutti i pronostici Paola di Bendetto ha surclassato tutti gli altri concorrenti, alcuni dati anche come super favoriti alla vittoria, ed è riuscita a battere gli altri gieffini al televoto.

Grande Fratello Vip 5: prime indiscrezioni sul cast

Ma ora si guarda già al futuro, dal momento che qualche tempo fa Alfonso Signorini, riconfermato per il secondo anno alla conduzione del reality, ha rivelato dei particolari succulenti della trasmissione tv.

In una diretta Instagram con Simona Ventura ha infatti svelato che il Grande Fratello Vip 5 partirà da settembre 2020 e ha già scelto due personaggi del cast, o forse tre. Il suo intento è formare un cast “stellare” Marini docet, dove sia impossibile non riconoscerne i partecipanti. Insomma, Signorini vuole dei personaggi che siano dei veri Vip dove nessuno debba domandarsi: “e questo chi cavolo è?.

Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete i primi nomi del cast a far capolino sono le sorelle Buccino che giocheranno come unico concorrente, come è già avvenuto con i fratelli Rodriguez, Jeremia e Cecilia.

Grande Fratello Vip 5, svelati i nomi di due probabili concorrenti: l’indiscrezione

Come ricorderete, una delle due sorelle, Cristina Buccino partecipò alla decima edizione de’Isola dei Famosi dove nel cast c’era anche uno sposatissimo Alex Belli. All’epoca si disse che tra i due c’era del tenero, dal momento che c’era molta complicità tra loro, ma le voci furono messe a tacere dai diretti interessati dichiarando che c’era solo una “affettuosa amicizia”.

Certo le forme sinuose e sexy della bella Cristina non passavano inosservate! Ma tornando al Grande Fratello Vip 5, pare proprio che Crisitina con la sorella (in realtà ne ha due, Donatella e Maria Teresa) siano in pole position per poter varcare la Porta Rossa di Cinecittà. La sorella con cui dovrebbe entrare nel reality è Maria Teresa, ma usiamo sempre il condizionale dal momento che sono semplicemente indiscrezioni e non c’è nulla di ufficiale.

Grande Fratello Vip 5: Michela Quattrociocche nel cast?

Un altro nome che circola come probabile concorrente è quello dell’attrice Michela Quattrociocche che segnerebbe un suo ritorno in tv dopo la separazione con suo marito Alberto Aquilani, dal quale ha avuto due figlie. L’attrice ha annunciato la fine della sua storia con il padre delle sue bimbe sui social:

“Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno.”

Che Michela abbia voglia di mettersi alla prova con questa nuova esperienza?

Ma c’è un terzo nome che in queste ore si fa in rete, quello di Gemma Galgani, la Dama Torinese del trono Over che pare essersi invaghita di Nicola Vivarelli che di anni ne ha 26!! Sarà veramente lei, a rappresentare la quota over all’interno del reality più famoso d’Italia?

E poi non dimentichiamo che anche Eliana Michelazzo, ha fatto un appello a Signorini affinchè possa entrare nella Casa più spiata d’Italia, così che la gente conosca la vera Eliana, e non quella del Prati Gate. Saranno veramente questi i nomi? Staremo a vedere…