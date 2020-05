Dopo l’intervista di Pamela Prati a Domenica In con Mara Venier, Eliana Michelazzo, anche lei coinvolta nel cosiddetto Prati gate o Pratiful, ha chiesto sui social il diritto di replica. Come afferma lei stessa, in un Paese democratico, come il nostro, il contraddittorio è essenziale affinchè il pubblico abbia una visione completa della situazione sentendo i punti di vista di tutte le persone coinvolte.

Noi di SuperGuida Tv abbiamo pensato che fosse giusto che anche la Michelazzo, parte integrante della storia, potesse dire la sua verità affinché il pubblico mettendo in parallelo ciò che dice e confrontarlo con quanto detto dalla Prati, si possa fare una idea precisa di chi dice la verità e di chi, eventualmente mente.

Eliana Michelazzo, intervista esclusiva

Eliana, cosa hai pensato quando è stata annunciata l’intervista a Domenica In di Pamela Prati? (dopo la polemica con la redazione di Verissimo) In verità, ha presentato il suo libro, “Come una Carezza” ma inevitabilmente l’argomento è caduto su Mark Caltagirone e tutto il resto…

Innanzitutto mi aspettavo che lei tirasse fuori l’argomento anche se mascherato dal libro. Il suo intento era comunque parlare e vendere il libro, dal momento che costa anche poco, 8.90, una cosa del genere. Quindi diciamo che la promozione è stata fatta. Anche perché nel libro è stata inserita la vicenda (il prati Gate n.dr.) che lei ha chiamato “Sistema”. E io comunque devo ancora capire, perché “Sistema” (Ride). Diciamo che anche io all’epoca dissi di essere stata vittima ma non l’ho chiamato “sistema” ma un imbroglio, e quindi l’ho battuta sul tempo perché questo io l’ho detto prima di lei! Inoltre se tu sei una vittima (come lei afferma) doveva parlare prima di me!! Nel senso, a me pare tutto una fotocopia di quello che ho detto e fatto io. Tuttavia c’è qualcosa che non torna: come fai a dire di essere stata vittima, se tu affermavi che stavi con lui, che andavi a cena con lui, che andavi a prendere i bambini a scuola etc.. Insomma io ho dei messaggi in cui lei mi scriveva cosa stesse facendo con Mark!! Ad ogni modo, io mi aspettavo che lei dicesse qualcosa. A questo punto mi toccherà leggere il libro perché può essere che abbia detto molto altro su di me, e quindi voglio vederci chiaro. Anche perché io a lei non l’ho denunciata.

La Prati ha detto a Domenica In che il tutto è stato dato a mani competenti e che si risolverà nelle sedi opportune.

E mah a me non è arrivato nulla!! Dopo un anno ancora aspetto!

La Prati più volte a Mara Venier ha detto di essere stata plagiata e che lei non si rendeva conto di quanto stesse facendo. Cosa ti senti di rispondere a queste affermazioni?

Beh insomma, il plagio non è nemmeno più un reato, ma il caso strano è che quando io stavo con lei, leggevo i messaggi con lei, ci vedevamo i telefoni… Per cui lei sa di tantissime cose che io ho visto: di situazioni, luoghi, persone. Poi sul fatto che mentisse che stesse con Mark e che si vedessero, è una cosa che ho fatto anche io con Simone (Coppi n.d.r) Quindi io penso che all’inizio lei (Pamela Prati) abbia creduto a questa cosa. Io non dubito del fatto che lei si possa essere infatuata della persona tramite i social, perché l’ho vissuto anche io sulla mia pelle. Io per 10 anni sono stata in questa condizione che poi se ci rifletti è surreale, ma quando sei coinvolta non te ne rendi conto. Tuttavia, io non sono una veggente e non potevo sapere che dal 2009 al 2019 (anni della storia con il fidanzato virtuale Simone Coppi n.d.r) mi sarei ritrovata da Barbara D’Urso a confessare di aver vissuto un sogno. Insomma qualcosa che era solo nella mia testa, qualcosa di virtuale che per me era reale che poi in realtà non lo era affatto!

Il raggiro Online, di donne innamorate di una immagine sono moltissime

Sempre a Domenica In, Pamela Prati ha dichiarato che è stato vittima di un raggiro, di un inganno e che mai e poi mai avrebbe usato dei bambini per mettere in piedi una bugia di tale portata. Le hai creduto? Cosa pensi in realtà?

Se andiamo a guardare tutte le persone che sono state raggirate online con finte storie d’amore ce ne sono a milioni. Tuttavia, per fare riferimento al “Sistema” come lo chiama la Prati, tutte queste persone raggirate, che sono venute a galla dalla D’Urso o da Giletti, hanno avuto un finto innamoramento di un parente di Coppi. Ora io credo che all’inizio lei abbia creduto a questo Mark, che se ne sia pure invaghita o infatuata ma poi quando ha realizzato che tutto questo “sistema” poteva portarle: visibilità, ospitate televisive, e soldi non credo pensasse più a Mark, ma a quello che poteva ricavarne. Parliamoci chiaro, Pamela Prati ne ha fatti tanti di scoop finti, con persone e situazioni negli anni… quindi era abituata in un certo senso a gestire la rete di bugie. Io di questi scandali o finti gossip non ne ho mai fatti, ma lei si! Quindi mi viene da pensare che all’inizio l’idea di questo corteggiatore la lusingasse e la divertisse e poi ha pensato di sfruttare questa storia per un ritorno di immagine in termini di visibilità e denaro.

“Chiedo scusa a te Mara, chiedo scusa al pubblico, ma io sono stata veramente plagiata” queste le parole della Prati dopo un assenza di quasi un anno dalla tv. Pensi che questo sia l’ennesimo tentativo di ripulire la sua immagine pubblica? L’hai trovata credibile?

Certo che è un tentativo di ripulire la sua immagine. Non l’ho trovato credibile per niente!! Anzi! Pensa che io all’inizio pensando che fosse stata vittima come me, le ho anche scritto. Le ho mandato un messaggio e una lettera dal settimanale DiPiù. Tuttavia, se si è sentita vittima, perché non mi ha scritto? Anche io avevo vissuto una situazione simile, ma per ben 10 anni. Lei perché non si è fatta viva? Sai si dice che chi ha la coda di paglia se la bruci, e lei ha la coda di paglia, perché non è pulita! Non è apposto con se stessa e quindi non può confrontarsi con una persona come me che le cose le dice in faccia. Io non mi sono mai nascosta dietro a niente e una persona o una situazione l’affronto, perché sono pulita. Lei che si sente vittima, come lo sono stata io, perché non si è confrontata con me? Allora a questo punto devo pensare che ha la coscienza sporca. Poi sai, io credo che molte cose lei le abbia fatte con Pamela Perricciolo perché in definitiva io non c’ero quasi mai. Io per la storia che vivevo con Simone, dicevo sempre che ero con lui oppure che ero impegnata. Quindi loro due erano sempre assieme, e condividevano molte cose. Io del resto credevo ciecamente perché essendo manager, mi occupavo di tutte quelle cose che servono per organizzare un matrimonio: dal giornale per dare la notizia, alla location, al vestito, fino all’organizzazione dell’evento stesso. Per cui, per me non essendo la prima volta che organizzavo un matrimonio, mi basavo su quello che le due Pamele mi dicevano. Se mi dicono che c’è da realizzare un matrimonio con i vip, io sono preparata perchè ne ho fatti moltissimi e quindi mi organizzo di conseguenza.

Eliana Michelazzo e l’organizzazione di eventi e matrimoni vip

Poi che lui (Mark Caltagirone) stava fuori all’estero, che lui non si era mai fatto vedere (a me lei diceva che si erano visti) o che non c’era quasi mai, io non ci facevo caso. Per me era tutto reale. Io stavo organizzando un matrimonio. Dopo di che è successo il putiferio. Poi la Perricciolo parlava di Mark Caltagirone già 4 anni fa, quindi era un nome che circolava e lo stesso ragazzino, Sebastian, che era il figlio di Mark già si sentiva non è una novità della Prati. Io ti dico sinceramente che lei parlava del bambino serenamente, diceva che era malato, che aveva il tumore ma quando stavamo assieme ad esempio le arrivavano messaggi del bambino, quindi lei lo sa che io queste cose le ho viste, le ho vissute. Quindi perché mi mette nella stessa sua condizione? Allora devo pensare che all’inizio magari eri presa da questo Mark ma poi si è inventata questo, questo, questo ed è andata avanti con il finto matrimonio. E poi in definitiva, a me cosa ha portato tutta questa storia? In un certo senso alla mia agenzia ha giovato, perché ho avuto il picco ma poi i followers mi hanno massacrata e sono stata etichettata come una truffatrice, per cui a me non ha portato proprio nulla questa storia qui. Sinceramente a me cosa interessava mettere su questa situazione? A che pro? Cosa ne avrei dovuto ricavare? Io sapevo che dovevo organizzare il matrimonio di un vip di una certa rilevanza.

Diritto di Replica per tutti: ma forse si da retta ai “ricatti televisivi”

Poi la mia rabbia è perché una Mara Venier o un Massimo Giletti danno spazio in tv solo a lei e non danno il diritto di replica anche a me? Perché lei è abituata a fare tutte queste cose in tv, e io? Questa è la rabbia che viene a me! Ma poi penso che magari la Prati fa dei ricatti televisivi, nel senso che dice che va in un programma a patto che io non sia invitata. Ora va bene la Venier che è sua amica, ma Giletti avrebbe dovuto invitarmi e darmi la possibilità di replicare. Io gli ho anche scritto perché era giusto che io avessi gli stessi diritti di dire la mia, ma non mi ha nemmeno risposto!

Ma se non sbaglio, dovevi essere ospite di Live non è la d’Urso e poi la tua ospitata è stata bloccata. Come mai?

Allora io dovevo essere ospite di Live, due settimane fa, due domeniche fa, tuttavia questa cosa non è più andata in porto. Perché la Prati ha fatto un macello, affermando che in questo momento di pandemia non era il caso di riportare a galla vecchie tematiche e vecchi argomenti. In riferimento anche a Verissimo, che voleva mandare in onda la storia. La Toffanin si è subito fatta sentire affermando che il loro programma non aveva bisogno della Prati, quindi non se ne parla più, perché non ci serve parlare di te e ha fatto benissimo, ti dico la verità. Ha fatto un putiferio per Verissimo, ma poi va da Mara Venier, ecco forse sapendo che ci sarebbe andata non voleva che la storia fosse ripresa, ancora una volta, da canale 5. Certo credo che la gente si sia stancata di vedere questa donna che fa un vittimismo spropositato. Cosa che ha fatto anche da Giletti. Insomma la gente, dai una, due, e tre e poi si stufa. Doveva semplicemente dire: Ragazzi, ho sbagliato e chiuderla li. La gente ti vede piangere una volta, ti vede piangere due volte, alla terza basta. Per tornare alla D’Urso, credo che essendo amica della Toffanin, si sia allineata. Ovviamente io non posso saperlo, anche perché a me è stata detta un’altra cosa.

E cosa ti è stato detto? Se ce lo puoi dire…

Beh mi è stato detto che dal momento che Striscia la Notizia finisce tardi e si prende del tempo, hanno tolto da Live non è la d’Urso, gli ultimi ospiti, cioè noi… (sicuramente la Michelazzo si riferisce a Paperissima Sprint che va in onda la domenica sera e non a Striscia la notizia).

Tornando indietro di un anno, se Dagospia non avesse smascherato questo grande inganno fino a che punto si sarebbe spinta questa storia?

A questo punto non lo so!!(ride) Ma penso che prima o poi doveva uscire questo fantasma, altrimenti con chi si sposava? Poi ancora mi chiedo con rabbia, chi è questo fantomatico uomo che inviava messaggi al mio cellulare che è lo stesso che ha parlato in diretta con Barbara D’Urso. E’ un mio diritto sapere perché ad oggi non lo so! Io voglio la perizia vocale di questi messaggi che mi sono arrivati. E perché è stata fatta questa chiamata in diretta? Così la scema di turno, io, poteva confermare a Barbara, si è lui… Purtroppo era tutto programmato. E io ero proprio condizionata, rintontita perché io credevo, io avevo fiducia. Poi se queste cose te le dice Pamela Prati, io credevo ciecamente.

Ma quando ti sei resa conto che era tutto un raggiro e non c’era nulla di vero, perché non l’hai denunciata?

Io ho denunciato la Perricciolo, perché in definitiva credo che lei abbia le sue colpe, ma la Prati ne ha altrettante. Sulla Perriciolo quasi una ventina di persone hanno testimoniato contro di lei, se quasi 20 perone hanno dichiarato: “a me ha fatto questo” “ a me ha fatto questo” allora una idea te la fai… Che poi la Prati abbia messo in scena il suo teatrino questo lo possono sapere solo loro.

Dopo il clamore mediatico che ti è piovuto addosso, come hai saputo gestire la valanga di critiche che ti sono arrivate? Allo stesso tempo molti hanno creduto in te e gli attestati di stima nei tuoi confronti sono moltissimi. Cosa ti senti di dire alle persone che hanno avuto fiducia in te? E quelle che invece ti criticano?

Beh a quelle che mi hanno criticato dico che prima di criticare e giudicare dovrebbero prima conoscerla una persona . Perché non si può giudicare una persona senza conoscerla. Poi sai se fossi stata veramente una truffatrice sarei finita in carcere e invece così non è. Ma io sono felice di essere uscita da un incubo perché io ora sto bene, sono rinata e me lo si legge in faccia.

E nonostante tutto ciò che è accaduto, io sono uscita da un tunnel che era distruttivo per me. Ora sono libera di fare ciò che voglio senza dover rendere conto a nessuno. Ringrazio invece coloro che mi seguono che mi scrivono e che si vede proprio che mi vogliono bene. Insomma, la gente ha capito che io in questa storia sono vittima. A parlare sono i tanti messaggi ricevuti in questi anni dalla famosa famiglia virtuale a cui credevo ciecamente. Suocera, cugina, zia, nipoti e tutta quella rete di parenti che sentivo tutti i giorni. Per non parlare poi delle minacce, “io mi ammazzo” quello che è malato, quello che muore.. insomma sono venuta fuori dal delirio a cui io purtroppo ho creduto per 10 anni! Milioni e milioni di messaggi che non ho mai fatto vedere a nessuno e che se mi guardo indietro penso che ero talmente presa dall’idea dell’amore che provavo per questo ragazzo che non mi sono resa conto nemmeno io che gli anni passavano.

Poi sai, avere vicino una persona (Pamela Perricciolo n.d.r) che mi rassicurava, che mi diceva che lo conosceva da quando era piccolo mi dava la forza di andare avanti. Io ho passato i miei natali da sola, perchè vivevo nel sogno di questo ragazzo. Solo mia madre mi è stata vicina e mi diceva, Simone sta facendo il suo lavoro, non ti preoccupare ci sono qua io. Mentre mia sorella, mio fratello, i miei nipoti non li ho visti per 10 anni. Io ho detto bugie anche alla mia famiglia per tenere in piedi la storia con Simone, non sapevano che fosse mio marito. E queste bugie per me in quegli anni erano la mia vita. La famiglia virtuale che avevo accanto. Anche la famiglia di Pamela (Perricciolo). Per me era la mia famiglia. E credimi non so nemmeno io il perché sono arrivata a 10 anni. Non me lo so spiegare. Ancora oggi. Però ti dico, dopo che Pamela si è fatta il bypass gastrico, mi sono buttata nel lavoro, per cui ho tralasciato questa storia. Perché il mio interesse era lavorare. Io pure mi sono buttata a capofitto nel lavoro, con l’apertura del profilo Instagram, quasi tre anni fa, perché mi piaceva e quindi il tempo è passato. Io ero tranquilla, perché ci sentivamo regolarmente e quando mi diceva ci vediamo a tal giorno, io mi preparavo la valigia e aspettavo che arrivasse quel momento. Anche se poi c’era sempre un motivo per cui questo incontro non c’era mai.

Amiche – Nemiche: nel momento del bisogno si riconoscono le persone sincere

Durante le dirette Instagram hai accusato pesantemente una persona, perché evidentemente butta fango su di te… Cosa ti senti di dirle? E ci puoi svelare chi è?

Ti dico la verità non mi va di rivelare chi è e di metterla ancora in mezzo, perché lei si sta facendo strada sulla mie spalle. E dal momento che questa cosa mi da fastidio, perché è stata una persona più irrispettosa delle altre. Dire che mi hai visto piangere, strapparmi i capelli, quando non sai niente è cattiveria. Lei è pure venuta a difendermi al programma, facendo vedere che era mia amica e poi mi ha utilizzata per i suoi porci comodi. Quindi con il senno di poi, dico che non è mia amica assolutamente e anzi sfrutta la situazione Pratigate solo per farsi strada.

Ti rivedremo nuovamente in tv? Hai dei progetti in tal senso? Molti followers ti vorrebbero nuovamente alla corte di Maria De Filippi… e tu cosa pensi?

(ride) E infatti me lo dicono!! Ma non so come la pensi Maria De Filippi, perché credo che anche lei avrà dubitato di me rispetto a tutto ciò che è successo. Certo però l’idea è allettante: fare un Trono con una donna di 40 anni sarebbe il top! La Tronista quarantenne, vuoi mettere? Sicuramente io farei un target dai 30 in su, non potrei mai fare meno! (Il riferimento a Gemma Galgani che sta intraprendendo una storia con un giovane ragazzo è più che evidente)

A distanza di un anno, ripercorrendo tutte le fasi di questa storia che ha dell’incredibile, cosa ti ha insegnato? Rifaresti tutto o ci sono delle cose che non ri-faresti mai più?

Mi ha insegnato tante cose, e dal mio errore ne faccio un bel bagaglio. La cosa che non rifarei più è credere e fidarmi così ad occhi chiusi delle persone. Io sono stata troppo credulona e quindi non mi metterei più nella stessa situazione. Se qualcuno vuole organizzare un matrimonio, devo avere le prove: conoscere entrambi gli sposi, farmi raccontare un po’ tutto e poi procederei. Non mi schiererei mai più per nessuno, credendo ciecamente.

Pensi mai che ci potrà essere una riconciliazione emotiva tra te Pamela Perricciolo e Pamela Prati? Un incontro, insomma, un abbraccio che metta fine alle vostre divergenze?

No. Nel senso, con Pamela Prati sicuramente no. Con la Perricciolo, ti dico la verità mi piacerebbe un giorno sedermi di fronte lei, per avere un confronto e chiederle: Perché? Anche perchè le ho voluto bene, era come mia sorella, era la mia certezza diciamo. Quindi se mai accadrà lo farò privatamente e non davanti alle telecamere.

C’è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dirmi? Non so l’amore, lo hai trovato o un programma in tv, quale ti piacerebbe?

Ma guarda l’amore ancora non l’ho incontrato. Durante la pandemia ho chiacchierato con qualcuno virtualmente ma nulla di che, per cui al momento sono sola. Spero comunque di trovare l’uomo della mia vita e a parte tutto, spero un giorno di avere la mia rivincita personale. Poi sai quando dicono a si vuoi fare i reality, ma in verità è perché vorrei che la gente conoscesse la vera Eliana. E non quella che è venuta fuori dal PratiGate. Ecco un po’ quando fanno vedere la vita di Pamela Prati per esempio, io vorrei far conoscere quella che è stata la mia vita così tutti potrebbero dire: “ho capito perché sei stata chiusa 10 anni”.

Quindi facciamo un appello a Signorini perché ti prenda al Grande Fratello Vip?

Beh sicuramente se mi scegliesse conoscerebbe la vera Eliana e non quella di Pratiful, poi certo non so, in che rapporti è adesso con Pamela Prati, erano amici, poi non lo so. Però la mia presenza al reality avrebbe un suo perché. Se lui pensa che io possa essere una concorrente che porta qualcosa di diverso mi dovrebbe mettere là dentro. Poi sai io ho un fratello che non ho mai conosciuto, fratelli adottati, quindi per me la famiglia ha un ruolo fondamentale e si potrebbero sviluppare tante dinamiche interessanti. Poi ho un fratellastro di sessant’anni che non ho mai conosciuto, perché mio padre è morto che ero molto piccola. Quindi molte cose io non le so e le devo ancora scoprire. Poi ho anche due fratelli che non ho mai visto né conosciuto.. per cui la mia vita è piuttosto particolare.

Ringraziamo Eliana per la disponibilità e staremo a vedere se Signorini raccoglierà il suo appello e la vedremo nel prossimo GFVip che partirà già da settembre 2020.