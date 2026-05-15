Stasera, venerdì 15 maggio 2026, appuntamento con la semifinale del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della diciassettesima puntata del 15 maggio, cosa succederà?

Venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 22.00 torna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi con la semifinale e un televoto decisivo che decreterà il quarto finalista di questa edizione. In studio a commentare i concorrenti e le loro vicissitudini nella casa più spiata d’Italia le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, ad un passo dalla finale di martedì 19 maggio 2026 scopriremo anche il nome del quarto concorrente finalista tra Raul e Renato. Non solo, durante la diretta spazio ad una polemica scoppiata a poche ore dalla proclamazione di Lucia Ilardo come quarta finalista. Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono convinte che Renato si sia nuovamente avvicinato a Lucia una volta scoperto il verdetto del pubblico. «Da quando Lucia è finalista, Renato le dorme accanto per la prima volta» – hanno detto a gran voce le due prime finaliste, ma a difendere Renato è arrivato Raimondo Todaro che ha ripreso le due «dite bugie colossali!». Immediata la replica di Antonella e Alessandra che hanno ripreso il ballerino sottolineandone l’incoerenza. Le due finaliste, da sempre nel mirino di Raimondo nella casa, hanno precisato come Todaro non abbia avuto lo stesso comportamento prima con Francesca Manzini, più volte accusata nella casa di dire bugie, e poi di Renato.

In difesa di Raimondo Todaro, guarda caso, è arrivata proprio la Manzini che ha avuto un confronto molto acceso con Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Intanto l’amicizia speciale tra Renato e Lucia prosegue tra alti e bassi; sicuramente più alti dopo che il napoletano ha scoperto che Lucia è molto amata dal pubblico. Allora nasce spontanea la domanda: “è davvero interessato o trattasi solo di strategia di gioco?”.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 15 maggio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Renato e Raul? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il quarto finalista di questa edizione.

Stando ai sondaggi online il favorito a titolo di quarto finalista di questa edizione è Raul con il 50,07% tallonato da Renato con il 49,93%. Chi sarà il quarto finalista dopo Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo?