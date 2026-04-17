Stasera, venerdì 17 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della decima puntata del 17 aprile, cosa succederà?

Venerdì 17 aprile 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. All’interno della casa l’alleanza siglata tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è durata quanto un gatto in tangenziale. A far saltare tutto è stata la decisione di Alessandra di salvare Raul durante la catena di salvataggio. Una scelta che ha deluso tantissimo Adriana e Antonella che hanno deciso di ri-allontanarsi dalla ex politica. Durante la puntata non mancherà un nuovo faccia a faccia tra le tre “regine” indiscusse della casa del GF VIP.

Intanto nella casa gli animi si fanno sempre più incandescenti e anche i concorrenti uomini, finora rimasti in secondo piano, cominciano (finalmente) a venire fuori! In giardino Raimondo Todaro, Renato e Francesca Manzini hanno parlato di Adriana Volpe e del suo comportamento poco sincero, ma anche di Antonella Elia con cui la Manzini ha avuto un confronto diretto. Spazio poi al verdetto del televoto con il nome del primo concorrente finalista di questa edizione del GF VIP!

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 17 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Lucia Ilardo, Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini? Alla chiusura del televoto il concorrente vip più votato sarà il primo finalista di questa edizione.

Stando ai sondaggi a staccare il biglietto di accesso alla finale sembrerebbe Antonella Elia con il 46,27% delle preferenze. Al secondo posto, con largo distacco, c’è Alessandra Mussolini con il 25,81% tallonata da Adriana Volpe con il 18,58%. Ultima posizione per Lucia Ilardo che racimola solo il 9,34% dei voti. Sarà Antonella Elia la prima finalista di questa edizione del GF VIP?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: