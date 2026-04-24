Stasera, venerdì 24 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della dodicesima puntata del 24 aprile, cosa succederà?

Venerdì 24 aprile 2026 dalle ore 22.00 torna la diretta del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Dopo la proclamazione di Antonella Elia come prima finalista di questa edizione, all’interno della casa gli equilibri sono sempre più precari. Da un lato ci sono le donne, indiscusse protagonista di questa stagione con Alessandra Mussolini, Adriana Volpe ed Antonella Elia in testa e dall’altro gli uomini più volte descritti come “comodini” e “moscioni”. Proprio Alessandra Mussolini stasera scoprirà il verdetto del televoto del pubblico che la vede in nomination contro Marco Berry.

Le previsioni danno per stra-favorita la ex politica, ma l’ex inviato de Le Iene non nasconde il desiderio di superare il televoto. “Quanto mi piacerebbe farcela contro di lei. Mi auguro davvero di restare. E quanto mi divertirò se dovesse uscire” – ha detto Marco riguardo la nomination con Alessandra. Durante la diretta spazio a nuovi confronti e chiarimenti che coinvolgeranno ancora una volta Alessandra Mussolini e Francesca Manzini spesso al centro di polemiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Non solo, Paola Caruso è pronta a tornare nella casa dopo alcuni giorni trascorsi in solitudine nel monolocale: come reagiranno gli altri concorrenti?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 24 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Marco Berry e Alessandra Mussolini? Alla chiusura del televoto il concorrente vip meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione con Paola Caruso.

Stando ai sondaggi online Alessandra Mussolini “comanda” con il 70% delle preferenze del pubblico, mentre Marco Berry racimola solo il restante 30%.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: