Prime Video ha svelato le prime informazioni su Elle, nuova serie tv e prequel de La rivincita delle bionde. In arrivo il primo luglio sulla nota piattaforma, questo titolo seguirà le origini di Elle Woods, colei che diventerà la celebre avvocata del film del 2001. Creata da Laura Kittrell (autrice anche di High School e Insecure), a vestire i panni della protagonista ci sarà Lexi Minetree. Vediamo insieme ulteriori dettagli.

Elle, cosa sappiamo della serie tv prequel de La rivincita delle bionde

Una nuova serie tv destinata a riscuotere grande successo sta arrivando su Prime Video. Dal 1° luglio infatti si aggiunge al catalogo Elle. Composta da 8 puntate, tutte in uscita nella stessa data, già sappiamo, ancora prima dell’uscita della serie, che la piattaforma ne ha già annunciato il rinnovo per una seconda stagione.

La serie tv segue Elle Woods prima di arrivare ad Harvard ed è ambientata nel 1995. Tra dinamiche adolescenziali del liceo, amicizie complicate, storie d’amore proibite e scelte di moda discutibili, la ragazza ha una vita liceale molto piena. Il suo punto di riferimento, però, è la sua famiglia. In particolare, sviluppa un forte rapporto con la madre, e insieme dimostrano che possono superare qualsiasi cosa la vita riservi loro, purché possano contare l’un l’altra.

Ad ogni sfida che affronta, Elle si avvicina sempre di più alla giovane donna che abbiamo conosciuto nell’iconico film del 2001 e che ci è rimasta nel cuore.

Elle: cast, regia e producer

Oltre a Lexi Minetree nel ruolo di Elle Woods, il cast della prima stagione include anche June Diane Raphael nel ruolo di Eva, la madre di Elle, e Tom Everett Scott nel ruolo di Wyatt, il padre di Elle. Ci sono anche Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker e Amy Pietz. Infine, fanno parte del cast anche Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg, e Sharon Taylor.

Laura Kittrell è la creatrice della serie, ma anche co-showrunner ed executive producer insieme a Caroline Dries. Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Amanda Brown, Marc Platt e Brad Van Arragon sono anche loro executive producer della serie, insieme a Jason Moore, che ha anche diretto i primi due episodi della prima stagione.

Julia Brownell e Eli Wilson Pelton sono co-executive producer. Bryan J. Raber e Asmita Paranjape sono produttori della serie. Infine, Josie Craven e Jen Regan ricoprono il ruolo di supervising producer.