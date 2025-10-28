Si è da poco conclusa la quinta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 27 ottobre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 5a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 27 ottobre

La quinta puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 27 ottobre 2025 inizia con l’ingresso di Simona Ventura. La padrona di casa dopo aver salutato gli opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e la “opinionista ospite” Sonia Brugnalelli, entra subito nel vivo collegandosi con i ragazzi nella casa. Super Simo comunica a Benedetta la presenza di una busta rossa che nasconde una verità. Benedetta, una volta aperta la busta, legge un messaggio di Valentina, la compagna di Domenico. Valentina è tornata nella casa per un confronto prima con Valentina e poi con Domenico. Uno scontro molto acceso che anima dentro e fuori la casa con Domenico che minaccia di lasciare il gioco.

Spazio poi alla storia di Donatella che racconta un lato inedito della sua vita. La casalinga di Bari racconta del rapporto con la mamma e poco dopo, a sorpresa, la riabbraccia nella casa. Intanto nella casa Omer e Rasha sono sempre più complici, ma la bella giordana non nasconde di andarci con i piedi di piombo. Sul finale il confronto a distanza tra Matteo e Ascanio e lo scontro diretto tra Omer e Jonas per la leadership nella casa.

Chi è uscito ieri sera 27 ottobre dal Grande Fratello 2025?

Durante la quinta puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. Al televoto in lizza c’erano Rasha Younes, Matteo Azzali e Benedetta Stocchi? Alla fine il pubblico da casa ha deciso di non salvare Matteo, il terzo eliminato dalla casa.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 27 ottobre

Durante la quinta puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Donatella, Francesco e Jonas.

Chi vuoi salvare tra Donatella, Francesco e Jonas? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo candidato alla prossima eliminazione durante la prossima puntata di giovedì 30 ottobre 2025.

