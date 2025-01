Si è conclusa la venticinquesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 23 gennaio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 25a puntata del Grande Fratello di giovedì 23 gennaio 2025

La venticinquesima puntata del Grande Fratello di giovedì 23 gennaio 2025 è iniziata con Alfonso Signorini che si è confrontato con i concorrenti. Molti di loro non hanno gradito il ripescaggio degli ex compagni d’avventura e allora il conduttore ha fatto una doverosa precisazione: “è stato il pubblico da casa con un televoto a decidere di dar loro questa possibilità“. Non solo, Signorini ha comunicato anche il bonus che il GF ha pensato per i concorrenti veterani: ossia una seconda vita da giocarsi in caso di eliminazione. Anche in questo caso a decidere è stato il pubblico con un televoto flash che ha visto come preferiti: Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila. Durante la diretta sono stati svelati anche i 4 nomi dei concorrenti ripescati: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimadil e Iago Garcia.

Ma entriamo nel vivo della puntata: l’ingresso di Helena è stato in parte rovinato dalla scoperta di una intimità nata per caso tra Zeudi e Javier. La modella brasiliana, nonostante le immagini chiarissime, ha reagito molto bene precisando “sono molto confusa“. Non sono mancati gli scontri: a cominciare dal faccia a faccia tra Stefania Orlando e Shaila Gatta a quello tra Lorenzo e Iago Garcia. Intanto nel tugurio Helena e Jessica si sono avvicinate, ma nella casa in pochi credono alla loro amicizia. Infine una grande emozione per Javier che dopo 5 mesi ha abbracciato l’amica Gessica Notaro.

Chi è uscito ieri sera 23 gennaio 2025 dal Grande Fratello

Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in lizza gli ex concorrenti eliminati per rientrare in gioco. Chi vuoi far rientrare nella casa tra: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Michael Castorino, Federica Petagna, Iago Gargia ed Eva Grimaldi.

Alla fine il pubblico ha votato per far tornare nella casa: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Gargia ed Eva Grimaldi.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 23 dicembre 2025

Durante la venticinquesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti sono stati divisi tra uomini e donne. Alla fine delle nomination i concorrenti più votati sono stati: Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Stefania Orlando dalle donne e Luca Calvani, Lorenzo e Iago dagli uomini. Si apre il televoto: chi vuoi salvare tra Amanda, Shaila, Stefania, Lorenzo, Luca e Iago? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata.

Potrebbe interessarti: