Checco Zalone porta in tv Amore + Iva. Lo spettacolo teatrale ha visto il comico girare l’Italia facendo tappa in 17 regioni e 38 città diverse. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti.

Amore + Iva, Checco Zalone porta il suo spettacolo teatrale in tv

Torna la grande comicità di Checco Zalone in prima serata su Canale 5. Lo showman, che un mese fa ha lanciato la sua nuova hit ‘L’ultimo giorno di patriarcato‘, è stato impegnato negli scorsi mesi in una tournée teatrale di grande successo. ‘Amore + Iva‘ è stato infatti uno spettacolo ricco di musica, storie e parodie proposte con il personalissimo e inimitabile stile del comico pugliese. La messa in onda è prevista per giovedì 10 aprile 2025 su Canale 5 alle ore 21.20.

Ma coca vedremo? Sarà trasmesso lo spettacolo del 2023 che si è tenuto all’Arena di Verona. Checco Zalone ci intratterrà con monologhi e tante imitazioni tra cui quelli di Riccardo Muti, Adriano Celentano, Andrea Bocelli e Vladimir Putin. Non mancheranno le canzoni, tutte da ridere, per una serata divertente ma che farà anche riflettere.

Curiosità e numeri sullo spettacolo

Insieme a Checco Zalone ci saranno sul palco quattro musicisti: Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso. Con loro anche tre performer: Alice Grasso, Kristyna Kachtikova e Maurizio Bousso.

Amore+IVA è scritto da Luca Medici, con Sergio Rubino e Antonio Iammarino, ed è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. Tra le varie tappe, ben 21 date si sono svolte nella città di Milano (al Teatro degli Arcimboldi) per un totale complessivo di circa 50 mila spettatori. Quattordici invece le date a Roma per uno show che ha visto anche tre tappe in Svizzera e ben 111 repliche con 350 mila biglietti venduti. Un vero successo di pubblico e critica.