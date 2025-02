Si è conclusa la trentaduesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 17 febbraio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 32a puntata del Grande Fratello di lunedì 17 febbraio 2025

La trentaduesima puntata del Grande Fratello di lunedì 17 febbraio 2025 prende il via con lo scontro generazionale tra Stefania Orlando e la coppia formata da Alfonso e Chiara. I due ragazzi dimostrano poca accortezza nei confronti della conduttrice apostrofandola con parole poco carine che diventano oggetti di discussione e divisione all’interno della casa. Durante la puntata la Orlando ha una crisi confessando ad Alfonso Signorini anche del perchè non è diventata mamma, ma a risollevarle l’animo arriva l’amica Anna Pettinelli. Un vero e proprio ciclone si abbatte sulla casa: la conduttrice radiofonica e prof di Amici abbraccia l’amica e poi asfalta in diretta nazionale Alfonso definito “cafone”.

Spazio poi al confronto a 4 tra Shaila, Lorenzo, Javier e Helena, mentre Mariavittoria viene messa sotto accusa da una parte della casa. Tutto ha inizio quando la giovane ha iniziato a ribellarsi alla coppia Lorenzo e Shaila; il suo comportamento viene giudicato come un tradimento, ma lei non ci sta. Non mancano poi momenti emozionati come il racconto di infanzia di Iago Garcia che riabbraccia la mamma Carlota dopo mesi.

Chi è uscito ieri sera 17 febbraio 2025 dal Grande Fratello? Alfonso eliminato

Durante la trentaduesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva al televoto: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Alfonso d’Apice, Shaila Gatta e Giglio. A lasciare definitivamente la casa è stato Alfonso.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 17 febbraio 2025

Durante la trentaduesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Mariateresa, Iago, Amanda, Federico, Giglio, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania? Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

