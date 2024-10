Tra i concorrenti in gioco al Grande Fratello, Jessica Morlacchi potrebbe rivelarsi la “nuova Beatrice Luzzi”. Questa é l’ipotesi che ora sorge spontanea, anche alla luce di una dichiarazione infuocata che registra in TV, Luca Calvani. La cantante e attuale concorrente, sarebbe “regista” di un gioco ispirato a quello dell’ex partecipante e ora opinionista, nel reality show: l’attore Luca lancia così, a distanza, un’aspra critica alla rivale, sua coinquilina nel gioco della Casa più spiata d’Italia, tacciandola di essere una copia dell’ex gieffina.

Grande fratello, Jessica Morlacchi si ispira a Beatrice Luzzi? Il j’accuse alle spalle

Desta clamore mediatico, in particolare tra gli utenti attivi nel web, la dichiarazione critica che Luca Calvani ha fatto al Grande fratello, sul conto di Jessica Morlacchi. Stando al pensiero espresso dall’attore, l’ex leader dei Gazosa si ispirerebbe alla protagonista della scorsa edizione del reality show, al mero scopo di ottenere facile visibilità e consensi del pubblico, e mirerebbe così facendo al nuovo ruolo televisivo coperto dalla Luzzi.

Complice il successo mediatico raggiunto con la condotta di coraggio assunta nel reality, in TV, prendendo sempre posizioni sulle dinamiche del reality sulla convivenza forzata, Beatrice oggi copre l’incarico di opinionista alla corrente edizione di Grande Fratello 2024. Un ruolo televisivo cui Jessica Morlacchi ambirebbe, tanto da rendersi una copia dell’ex regina di cuori dalla fulva chioma, ora co-opinionista con Cesara Buonamici al GF. O almeno questo é a detta dell’attore. Ma gieffino non é il solo a schierarsi contro la cantante, tra i concorrenti in corsa al Grande fratello.

Luca Calvani critica la rivale “solista” nel gioco di Canale 5

Parlando alle spalle di Jessica, nel j’accuse registrato sulle reti Mediaset, Luca Calvani attacca così la rivale in un dialogo nel giardino della Casa: “È convinta che il percorso di Beatrice Luzzi sia il percorso che vuole fare lei”, parte all’attacco contro l’ex Gazosa, l’attore, in una confidenza fatta all’amica nel gioco Yulia Naomi Bruschi. “A me ricorda proprio quella cosa lì. Quindi va bene così” – prosegue.

Dal suo canto, invece, la Morlacchi si difende dalla posizione avversa del gruppo assunta contro di lei, in quanto “giocatrice solista”. In replica a Yulia, che rendendosi portavoce di un pensiero comune, nel loft di Cinecittà, la taccia di criticarla alle spalle giudicandola sul personale senza conoscerla, la cantante esclama: “che ognuno faccia il suo gioco!”. Insomma, l’ex Gazosa non rinuncerebbe al ruolo di gieffina “opinionista”.

Alla base dell’astio tra le due gieffine vi è il pensiero apertamente espresso come un’accusa da Jessica verso la rivale. Ossia che Yulia neghi un sentimento d’amore verso il coinquilino Giulio e ai danni del fidanzato ufficiale, lasciato fuori dal contesto TV.

Beatrice Luzzi sostituita da Jessica Morlacchi al reality show?

Il pubblico di telespettatori, intanto, si schiera circa le dinamiche del gruppo di concorrenti, che appare diviso a metà.

Tra gli utenti attivi nella discussione del momento aperta sulla condotta televisiva di Jessica, se da una parte c’é chi si schiera a favore della dell’ex Gazosa, d’altro canto vi sono gli haters che condividono in toto il pensiero di Calvani, ora al centro anche di un attacco a Lorenzo Spolverato. “Luca, grazie per il servizio!” si legge tra i tweet nel sentiment online di consenso degli utenti attivi sul social X, più virali. Che Beatrice Luzzi rischi il ruolo di opinionista, a beneficio della possibile “erede” Jessica Morlacchi? La domanda sorgerebbe spontanea per il popolo parlante nel web.

Luca Calvani su Jessica:-“Lei é convinta che il percorso di beatrice luzzi sia il percorso che vuole fare lei” LUCA GRAZIE PER IL SERVIZIO 🫦#grandefratello pic.twitter.com/Gv2UdV1rI5 — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 5, 2024

Staremo a vedere, quindi, quale destino riserverà alla gieffina il gioco in chiaro TV su Canale 5.