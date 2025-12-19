Il risultato era atteso da tempo e la finale ha confermato i pronostici: Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025, conquistando la vittoria nella serata di giovedì 18 dicembre. Già super favorita e approdata alla super finale dopo la seconda semifinale, la piercer e tatuatrice 26enne ha avuto la meglio su Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Giulia Soponariu. Ma quanto ha vinto la ragazza considerando i gettoni d’oro e le tasse?

Il montepremi del Grande Fratello 2025 è fissato a 110mila euro, ma si tratta di una cifra puramente teorica. Come spesso accade per le vincite televisive, l’importo annunciato è lordo e non tiene conto delle trattenute fiscali e delle spese accessorie.

Tra imposte, IVA e commissioni legate alla conversione dei gettoni d’oro, la somma si riduce in modo significativo, fino a scendere sotto i 65mila euro effettivi che finiranno sul conto di Anita Mazzotta.

Cosa sono i gettoni d’oro?

Quando in TV si parla di premi “in gettoni d’oro”, non significa che il vincitore riceva direttamente una somma di denaro sul conto corrente. Il premio viene assegnato sotto forma di oro, solitamente monete o lingotti, per un valore equivalente alla cifra annunciata durante la trasmissione.

Per poter usare quei soldi nella vita di tutti i giorni, il vincitore deve quindi vendere l’oro e trasformarlo in euro. Questa operazione non è automatica né gratuita: serve rivolgersi a intermediari autorizzati e il valore finale dipende dal prezzo dell’oro in quel momento, oltre alle commissioni applicate per la conversione.

Di conseguenza, anche se in TV viene annunciato un premio elevato, la cifra che arriva realmente sul conto è più bassa. Prima incidono le tasse previste per le vincite, poi la conversione dei gettoni d’oro in denaro, che comporta un’ulteriore riduzione. È per questo che il premio finale incassato risulta sensibilmente inferiore rispetto all’importo dichiarato inizialmente.