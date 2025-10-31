Si sono spenti i riflettori sulla sesta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 30 ottobre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 6a puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 30 ottobre

La sesta puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 30 ottobre 2025 prende il via con una raggiante Simona Ventura che snocciola le anticipazioni della lunga diretta. Dopo i consueti saluti agli opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e la “opinionista ospite” Sonia Brugnalelli, si entra subito nel vivo con una notizia bomba: Valentina, la fidanzata di Domenico, è pronta a varcare la porta della casa, ma questa volta per restarci. Come reagiranno Domenico e Benedetta? Spazio poi all’ennesimo litigio e confronto tra Jonas e Omer che coinvolge anche Francesco Rana e Domenico.

Il comportamento di Jonas non piace a Domenico che lo giudica “arrogante e presuntuoso”. Francesco Rana, invece, punta il dito contro Omer confessando di non comprenderlo per via del suo italiano, ma le sue parole scatenano un confronto che coinvolge gli altri coinquilini e lo studio. Infine un momento davvero emozionante: Simone riabbraccia il padre Alessio e poco dopo anche la mamma Francesca incontra il suo ex compagno.

Chi è uscito ieri sera 30 ottobre dal Grande Fratello 2025?

Durante la sesta puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. In nomination c’erano Donatella, Francesco Rana e Jonas. Questa settimana non c’è stata nessuna eliminazione, ma il concorrente meno votato dal pubblico è stato il primo candidato all’eliminazione. Il meno salvato dal pubblico è stato Francesco Rana.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 27 ottobre

Durante la sesta puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Francesco, Francesca e Simone e Jonas.

Chi vuoi salvare tra Francesco, Francesca e Simone e Jonas e Mattia? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato durante la prossima puntata di lunedì 3 novembre 2025.

