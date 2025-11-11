E’ terminata da pochissimo la puntata numero 8 del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 10 novembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 8a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 10 novembre

L’ottava puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 10 novembre 2025 prende il via con i consueti saluti di Simona Ventura che snocciola i temi caldi e le anticipazioni della lunga diretta. Spazio poi agli opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e la “opinionista oramai ospite fissa” Sonia Brugnalelli prima di dare il via al primo argomento della puntata. Nella casa del Grande Fratello arriva Simona, la mamma di Benedetta, per un confronto diretto con Domenico. La donna invita Domenico a riflettere bene sulla sua storia e di non coinvolgere la figlia Benedetta. Poco dopo Benedetta può riabbracciare la madre.

Si prosegue con la storia d’amore in corso tra Jonas e Anita che, nella casa del GF, si sono scambiati il primo bacio. Intanto in studio arrivano Donatella e Francesca per un faccia a faccia che coinvolge e divide dentro e fuori la casa. Tra le due non c’è una grande simpatia, ma i comportamenti di Francesca lasciano a desiderare e in tanti, tra cui Floriana e Ascanio, si schierano a favore di Donatella. Non mancano le emozioni, in particolare in un momento davvero commovente che riguarda Anita che, dopo aver detto addio alla mamma, riceve la sorpresa del “padre” Vincent. Intanto per Domenico è arrivato il momento di scoprire la decisione della compagna Valentina che, tramite un post social, ha deciso di chiudere la loro storia d’amore.

Chi è uscito ieri sera 10 novembre dal Grande Fratello 2025?

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. In nomination c’erano Grazia, Giulia, Domenico e Francesca e Simone. Il concorrente meno votato dal pubblico e di conseguenza il primo candidato alla prossima eliminazione è stato Domenico.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 10 novembre

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Francesca e Simone, Domenico, Rasha, Giulia e Flaminia.

Chi vuoi salvare tra Francesca e Simone, Domenico, Rasha, Giulia e Flaminia? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 17 novembre 2025.

Ti potrebbero interessare: