Si è da poco conclusa la terza puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 13 ottobre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 3a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 13 ottobre

La terza puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 13 ottobre 2025 è iniziata con la solita energia di Simona Ventura. La regina di questa edizione, dopo aver salutato gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli entra subito nel vivo della diretta. Si parte con la prima lite scoppiata nella casa tra Jonas e Omer. I due dopo aver discusso nella casa si ritrovano in super led per un faccia a faccia chiarificatore. Poi è la volta di Domenico che riceve un videomessaggio dalla compagna Valentina delusa dal suo comportamento nella casa. Valentina, infatti, arriva nella casa per manifestare la sua delusione nel vedere Domenico in stile Temptation Island con Benedetta. In realtà Domenico e Benedetta sono solo amici, ma i loro atteggiamenti hanno spinto Valentina ad arrivare nella casa per uno scontro diretto.

Si prosegue con una bella sorpresa per Donatella che riceve una lettera dal compagno, ma il momento più emozionante arriva con la storia di Rasha, concorrente palestinese che racconta il suo stato da apolide. Poco dopo Simona Ventura si collega con i concorrenti nella casa per una notizia importante: l’accordo di pace siglato tra Israele e Hamas.

Chi è uscito ieri sera 6 ottobre dal Grande Fratello 2025?

Durante la terza puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il primo concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico, infatti, era chiamato a votare chi salvare tra Matteo Azzali, Omer Elomari e Giulio Carotenuto. Alla fine il pubblico da casa ha deciso di non salvare e quindi eliminare Giulio.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 13 ottobre

Durante la terza puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti veterani sono chiamati ad esprimere palesemente voto e una motivazione. I tre concorrenti più votati sono: Grazia, Giulia e Francesco. Poi è la volta dei nuovi concorrenti che votano nel segreto del confessionale. Il più votato è Bena.

A rischio eliminazione ci sono: Grazia, Francesco, Giulia e Bena? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo candidato alla prossima eliminazione durante la prossima puntata di lunedì 13 ottobre 2025.

Ti potrebbero interessare: