Si è da poco conclusa la finale del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 25 marzo 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della finale, 47ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 25 marzo

La quarantasettesima puntata del Grande Fratello di lunedì 25 marzo 2024 è iniziata con i cinque finalisti Massimiliano, Beatrice, Perla, Rosy e Simona chiamati a descrivere con un aggettivo la loro avventura all’interno della casa di Cinecittà. Spazio poi al primo verdetto del televoto per la scelta del sesto finalista che ha visto trionfare Letizia su Greta e Sergio. La puntata entra subito nel vivo con il primo televoto flash che vede scontrarsi i primi tre finalisti: Massimiliano, Beatrice e Rosy. Il pubblico da casa è chiamato a decidere chi eliminare. Prima del verdetto una bella sorpresa per Massimiliano che riabbraccia la ex compagna e la figlia Mia.

Spazio poi ad una bella sorpresa per Beatrice che ritrova l’ex compagno e i suoi figli. Poi è la volta di Rosy che, dopo una clip divertente, riabbraccia il marito Paolo e i suoi tre figli. Durante la finale immancabile il momento Perla e Mirko. I due si ritrovano nella casa tra promesse d’amore e un lungo bacio che fa sognare i fan. Anche per Simona Tagli c’è una bella sorpresa: la mamma Luisa entra nella casa per riabbracciarla. Letizia, invece, ritrova la mamma in un momento davvero emozionante e poco dopo riabbraccia anche Paolo.

Chi è uscito ieri sera 25 marzo 2024 dal Grande Fratello? Quattro eliminati

Durante la quarantasettesima puntata del Grande Fratello 2024 ci sono stati 3 televoto flash che hanno visto l’uscita di quattro concorrenti dalla casa. Durante la prima sfida tra Rosy Chin, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, il primo concorrente eliminato dal pubblico è stato proprio Massimiliano Varrese. Nel secondo televoto flash tra Simona Tagli, Perla Vatiero e Letizia Petris è proprio Letizia a dover rinunciare definitivamente alla finalissima.

Infine terzo ed ultimo televoto flash tra Beatrice, Simona, Rosy e Perla. Le due concorrente meno votate per la vittoria finale sono state Simona Tagli e Rosy Chin.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 25 marzo

