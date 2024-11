Si è da poco conclusa l’undicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 4 novembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 11a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 4 novembre

La undicesima puntata del Grande Fratello di lunedì 4 novembre 2024 è iniziata con l’ingresso in studio di Alfonso Signorini. Dopo il consueto saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, il conduttore ha presentato Diletta Leotta in partenza con la nuova edizione de La talpa. Intanto nella casa si parla della conoscenza in corso tra Lorenzo e Shaila che divide gli inquilini nella casa. In tanti non credono al loro amore, in particolare Mariavittoria Minghetti che ha un confronto molto acceso con Shaila Gatta.

Poco dopo Shaila Gatta è chiamata a confrontarsi anche Javier Martinez molto deluso dal suo comportamento. Intanto Lorenzo Spolverato chiarisce la vera natura del suo rapporto con Shaila Gatta precisando: «non siamo fidanzati». Spazio poi alla storia di Federica Petagna che racconta la fine dell’amore con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Poco dopo i due si ritrovano nella casa per un confronto diretto visto che Alfonso viene annunciato come nuovo concorrente ufficiale del GF. Durante la puntata non mancano le sorprese: come l’ingresso di Diletta Leotta che si finge concorrente per fare uno scherzo. Spazio anche alle emozioni prima con Shaila Gatta che incontra il padre e poi con il racconto di Javier Martinez. Il giocatore di pallavolo racconta della perdita della mamma e poi riceve una emozionante lettera del padre. Infine una bella sorpresa per Tommaso: due ballerine di rosso vestite entrano in Casa per prenderlo e portarlo…in Spagna da Maica!

Chi è uscito ieri sera 4 novembre dal Grande Fratello 2024

Durante l’undicesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato un concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico, infatti, era chiamato a decretare chi eliminare tra Mariavittoria, Amanda, Clayton e Iago. Alla fine ad essere eliminato dalla casa è stato a sorpresa Iago, l’attore di Una vita e de Il Segreto.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 4 novembre

Durante l’undicesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Clayton, Shaila e Mariavittoria. Chi vuoi salvare tra Clayton, Amanda, Mariavittoria e IagoMariavittoria?