Si è da poco conclusa la terza puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 23 settembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 3a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 23 settembre

La terza puntata del Grande Fratello di lunedì 23 settembre 2024 è iniziata con il triangolo amoroso di Shaila, Lorenzo e Javier. La bella ex velina di Striscia La Notizia ha sin da subito attirato l’attenzione di diversi ragazzi all’interno della casa e in particolare di Lorenzo che non nasconde affatto il suo interesse. Anche Javier ha ammesso: «ho scoperto una persona che mi mette un pò in difficoltà. Mi piace la sua umiltà, trasparenza, bontà, sono cose che mi attirano, ma non sono qui per cercare l’amore». Non solo, durante la puntata spazio anche al confronto diretto tra Yulia e Jessica Morlacchi, mentre con Luca Calvani si vive la prima grande emozione.

L’ex vincitore de L’Isola dei Famosi parla della morte dei suoi genitori: «mi ricordano che sono figlio di un amore grande. Credo che tanto dell’amore che i nostri genitori ci danno lo riviviamo quando diventiamo genitori, ho sempre parlato della perdita dei genitori come uno spartiacque, come la nascita di mia figlia lo è stato». Spazio poi alle paura di Jessica Morlacchi vinte grazie all’aiuto delle amiche Ila e Amanda.

Chi è uscito ieri sera 23 settembre dal Grande Fratello?

Durante la terza puntata del Grande Fratello 2024 NON c’è stato alcun concorrente eliminato dalla casa, visto che il televoto era in positivo. Chi vuoi salvare tra Yulia, Tommaso, Giglio, Ila, Jessica, Non è la Rai, Lorenzo e Luca? Il televoto era in positivo e il pubblico da casa ha salvato con il 33% delle preferenze Jessica seguita da Tommaso scelto con il 20% dei voti. Sono loro i due immuni della puntata.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 23 settembre

Durante la terza puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Ila, Yulia e Iago. Chi vuoi salvare tra Ila, Yulia e Iago?Il televoto è in positivo, visto che il pubblico è chiamato a votare il preferito. Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati guadagneranno l’immunità dalla prima eliminazione di questa edizione.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 23 settembre

