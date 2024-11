E’ terminata la quattordicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda sabato 23 novembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 14a puntata del Grande Fratello 2024 di sabato 23 novembre

La quattordicesima puntata del Grande Fratello di sabato 23 novembre 2024 è iniziata con un bellissimo momento dedicato al rapporto speciale nato all’interno della casa tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. La ex cantante dei Gazosa ha confessato di provare un sentimento molto forte verso l’attore, ma di essere consapevole che non potrà mai esserci altro. «E’ un amore impossibile, in primis perchè so quanto lui sia innamorato di Alessandro. Non ci posso far niente, è un sentimento bellissimo e purissimo, è una cosa solo mia, che vivo solo io. Ho solo permesso al mio cuore di sognare e viaggiare perchè sono sensazioni a cui non voglio rinunciare anche perchè non sto facendo del male a nessuno e non sto mettendo nessuno a disagio. Ti travolgono e non posso farci niente» – ha detto la Morlacchi.

Spazio poi alla nuova coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. I due si sono molto avvicinati, ma se la modella non nasconde un interesse di diverso tipo, il pallavolista ha precisato di volerci andare piano e di essere predisposto per un’amicizia. Durante la lunga diretta proprio Javier è stato protagonista di un confronto con Lorenzo; i due hanno cercato di mettere la parola fine ai loro diverbi, ma con scarsi risultati. Da segnalare poi il momento emozionante vissuto da Jessica Morlacchi. La cantante ha ricordato gli anni dei grandi successi con i Gazosa, ma anche la crisi conosciuta per via degli attacchi di panico. Sul finale ha riabbracciato dopo mesi l’amata mamma.

Chi è uscito ieri sera 23 novembre dal Grande Fratello 2024

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Alfonso D’Apice, Jessica Morlacchi e Clayton Norcross. A lasciare definitamente la casa del GF per volontà del pubblico sovrano è stato Clayton Norcoss, l’attore che ha prestato per tantissimi anni il volto a Thorne di Beautiful.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, sabato 23 novembre

Durante la quattordicesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Lorenzo, Stefano, Shaila, Luca, Amanda ed Helena. Chi vuoi salvare tra Lorenzo, Stefano, Shaila, Luca, Amanda ed Helena? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati guadagneranno l’immunità.

