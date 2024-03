Marco Maddaloni ha lasciato la casa del Grande Fratello a causa di un lutto. In queste ore si erano moltiplicate le voci sulle cause del possibile abbandono momentaneo del judoka all’interno del reality. Oggi è stato lo stesso Marco Maddaloni a spiegare quanto accaduto.

Marco Maddaloni e l’addio al suocero

Dopo la 40esima puntata del Grande Fratello, la produzione aveva comunicato l’abbandono momentaneo di Marco Maddaloni. Una notizia che aveva sorpreso i fan e che era giunta inaspettata. Dopo essere stato chiamato in confessionale, il concorrente non era più tornato in casa lasciando il programma condotto da Alfonso Signorini e senza dare spiegazioni ai suoi coinquilini. Oggi il profilo instagram di Marco Maddaloni ha comunicato il motivo: è venuto a mancare il papà di sua moglie Romina.

Il judoka lo ha voluto ricordare con un toccante messaggio e con una foto della famiglia al completo, mentre festeggia il compleanno:

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”

Visualizza questo post su Instagram

Il judoka quindi si era allontanato dal programma per stare accanto alla famiglia in questo difficile momento.

Le condoglianze del Grande Fratello

Anche il Grande Fratello ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza a Marco Maddaloni.

“La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore“.

Non si sa ancora quando il concorrente del Grande Fratello ritornerà nella casa. Prima di lui a lasciare momentaneamente il programma erano stati Beatrice Luzzi (anche lei per un lutto) e Giuseppe Garibaldi (per un malessere fisico). Intanto in nomination sono finite Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri. L’appuntamento per la prossima puntata è per lunedì 4 marzo.