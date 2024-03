Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in diretta in prima serata Canale 5. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e con la proclamazione del secondo concorrente finalista. Ecco tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, lunedì 11 marzo 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quarantatreesima puntata dell’11 marzo

Lunedì 11 marzo 2024 dalle ore 21.35 va in onda con la quarantatreesima puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio a commentare la avventure dei concorrenti: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono nuovamente vicini. Il bidello di Reggio Calabria ha confessato: «il rammarico di non esserci parlati per così tanto tempo ce l’ho». Anche l’attrice di Vivere non nasconde che tra i due ci sia qualcosa: «se siamo qui a parlare è perché tra noi c’è qualcosa» – ma precisa – «noi siamo vicini perché abbiamo perso i nostri punti di riferimento affettivi e questo racconta molto della mancanza di coraggio che abbiamo avuto». Intanto prosegue la conoscenza tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Perla Vatiero è delusa dal comportamento dell’imprenditore che ha messo in secondo piano la loro amicizia e lo confessa all’amica Greta: «non sarebbe più normale cercare una via di mezzo? Anche a livello di contatto fisico io mi sono limitata sempre per rispetto a Mirko, anche se non c’è malizia da parte mia».

Greta è molto dispiaciuta della delusione di Perla e le consiglia: «secondo me dovresti parlarci, anche io ho sentito questo distacco. Non so se è per non finire nel vortice di te e Mirko oppure per Anita, per concentrasi su di lei». Perla è molto felice della conoscenza in corso tra Alessio e Anita, ma non comprende il repentino cambio di comportamento dell’amico.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination dell’11 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 43esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà il nome del secondo concorrente finalista. Chi vuoi in finale Rosy, Letizia, Anita e Paolo? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il secondo finalista di questa edizione che sarà proclamato nella puntata di stasera di lunedì 11 marzo 2024.

Stando ai sondaggi Rosy Chin è la più votata per la finale con il 55.11% di voti. A seguire Letizia Petris con il 20.60%. Fanalini di cosa Anita Olivieri con il 14.91% e Paolo Masella 9.38%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.