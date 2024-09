Il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini, torna in prima serata su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, giovedì 26 settembre 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quarta puntata del 26 settembre

Giovedì 26 settembre 2024 dalle ore 21.35 va in onda la quarta puntata del “Grande Fratello“, il reality show presentato da Alfonso Signorini su Canale 5. Il conduttore non è da solo, visto che in studio ritroveremo Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? Helena e Lorenzo si sono lasciati andare ad un bacio cinematografico che ha fatto discutere dentro e fuori la casa. In particolare l’ex compagno di Helena ha commentato la cosa parlando dei motivi della fine della loro relazione: «è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento. Ero stanco della nostra relazione, non provavo ciò che provavo prima. Quando siamo andati a convivere ho iniziato a subire molto di più il suo essere lunatica».

Non solo, l’ex di Helena ha commentato anche il suo avvicinamento a Lorenzo Spolverato: «una donna di 34 anni, dal mio punto di vista, dovrebbe avere un atteggiamento diverso. Si comporta come un ragazzina. Sicuramente il rapporto con questo ragazzo è una dinamica positiva per il programma e lei lo sa. Ciò non vuol dire che ci sia solo un fine strategico nel suo comportamento, nel senso che non credo stia agendo controvoglia».

Intanto nella casa malumori tra Iago e Amanda Lecciso. In particolare l’attore de Il Segreto è rimasto deluso dalla nomination della sorella di Loredana Lecciso e ha cercato un confronto. «Non voglio fare strategie, io valuto solo la natura umana» – ha commenta Amanda.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 26 settembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Ila, Yulia e Iago? Ricordiamo che il televoto è in positivo con il pubblico da casa chiamato a votare il concorrente preferito. Alla chiusura del televoto il concorrente più votato guadagnerà l’immunità dalla prima eliminazione di questa edizione.

Stando ai sondaggi Iago Garcia, l’attore de Il Segreto, è il più votato con il 40,46% dei voti. A seguire Yulia Bruschi che ottiene il 32,92% delle preferenze, mentre ultima posizione per Ilaria Clemente con il 26,62%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, torna con il consueto doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).