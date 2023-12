Si è da poco conclusa la 29ima puntata del Grande Fratello 2023, l’ultima puntata del 2023 del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella sera che precede la vigilia di Capodanno una puntata ricca di colpi di scena tra litigi, sorprese, minacce di abbandono e scontri in diretta. Naturalmente anche il verdetto del televoto e le nuove nomination. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda sabato 30 dicembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 29ima puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 30 dicembre

La ventinovesima puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 30 dicembre inizia con l’ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ed Anita. Il motivo? Il termine “burattinaio” con cui Marco Maddaloni ha etichettato Giuseppe Garibaldi. La situazione degenera nella casa, ma Beatrice confessa: “sono tre mesi che lui e Anita mi accusano di essere una giocatrice e di aver giocato con i suoi sentimenti“. Spazio alla prima sorpresa della serata: Perla, dopo aver raccontato della morte della sorella gemella scomparsa a soli 7 mesi, riabbraccia il padre. Un momento davvero emozionante per la concorrente che riceve anche una speciale lettera di buon compleanno dall’ex fidanzato Mirko.

Intanto Fiordaliso viene invitata in studio da Alfonso Signorini. La cantante da diversi giorni sta seriamente pensando di abbandonare la casa, ma il calore del pubblico e le parole di Ciro Petrone e Cesara Buonamici la invogliano a continuare il suo percorso nella casa del GF. A poche ore dalla vigilia di Capodanno due nuove sorprese nella casa: prima il marito di Rosy Chin e poi Sara, la mamma di Letizia. La diretta prosegue con la ramanzina di Alfonso Signorini ad Anita per alcune battutine sul sacramento del battesimo. Il richiamo di Signorini spinge Beatrice Luzzi a definire “dissacrante” Anita che scoppia a piangere minacciando di voler abbandonare la casa. Nuovo scontro-confronto tra le due nella casa che spinge lo stesso Signorini ad intervenire per un faccia a faccia in mistery room. Alla fine Anita non abbandona la casa, ma la tensione è alle stelle.

Chi è uscito ieri sera 30 dicembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato il verdetto del televoto. Questa settimana il televoto NON era ad eliminazione con il pubblico da casa chiamato a decidere chi salvare tra Perla, Grecia e Monia.

Il concorrente meno votato dal pubblico è stata Monia con il 9% delle preferenze. La ex fidanzata di Massimiliano Varrese è la seconda concorrente candidata alla prossima eliminazione nella puntata di lunedì 8 gennaio 2024.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, sabato 30 dicembre

Immancabile il momento nomination. I concorrenti immuni della serata sono: Anita, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin e Massimiliano, mentre Marco Maddaloni è reso immune dall’opinionista Cesara Buonamici. Dopo le nomination palesi e quelle nel segreto del confessionale i concorrenti più votati sono: Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello.

Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Federico, Monia, e Rosanna Fratello? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata in onda lunedì 8 gennaio 2024.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 30 dicembre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di sabato 30 dicembre 2023: