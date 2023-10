Si è da poco conclusa la quattordicesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Durante la lunga diretta tante sorprese e colpi di scena, ma nessuna eliminazione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 26 ottobre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 14ima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 26 ottobre

La quattordicesima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 26 ottobre si infiamma con il confronto tra Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares. La regina delle soap durante l’ultima puntata ha lanciato un’accusa molto forte nei confronti dell’attore chiamando in causa Heidi Baci. L’ex Carramba Boys si difende: “la scorsa puntata la signora Colmenares che non è mai riuscita a capire le situazioni, intervenire su argomenti che non conosce, fare illazioni e diffamazioni su intenzioni che neanche conosce e fare un processo alle intenzioni è davvero sgradevole. Tirare fuori quest’argomento è inadeguato”. Alfonso Signorini mostra ai concorrenti il video incriminato, in cui si vede Massimiliano avvicinarsi ad Heidi ma non quel fare “accusato” dall’attrice argentina. Intanto nella casa tutti contro Beatrice Luzzi.

Protagonista indiscussa ancora l’attrice di Vivere accusata da tutti i coinquilini. Anche Jill Cooper è contro di lei: “è una che origlia sempre, a volte ti segue intorno alla casa per catturarti in fallo. Ogni parola può essere presa e rigirata. Poi viene e vuole lo scontro”. Proprio Massimiliano e Beatrice lasciano la casa per un confronto diretto in studio poco prima di scoprire il verdetto del televoto. Durante la puntata non sono mancate le sorprese. A cominciare dalla lettera di Andrea, il fidanzato di Letizia che però non ha apprezzato particolarmente le parole del ragazzo. Anche Mirko Brunetti riceve una lettera da parte dell’ex fidanzata Perla con cui ha partecipato a Temptation Island, mentre Massimiliano Varrese riceve un regalo e una lettera dalla figlia Mia. In

Chi è uscito ieri sera 26 ottobre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la quattordicesima puntata Alfonso Signorini ha comunicato anche il nome del concorrente meno votato dal pubblico da casa. Questa settimana una nomination a due: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. A spuntarla è stata Beatrice Luzzi, la preferita dal pubblico con il 66% delle preferenze. Massimiliano Varrese con il 34% dei voti è il meno votato ed è il concorrente candidato all’eliminazione.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 26 ottobre

Durante la puntata immancabile il momento delle nomination. I concorrenti immuni di questa settimana sono: Alex, Fiordaliso, Anita, Jill e Rosy. Poi Cesara Buonamici decide di rendere immuni Vittorio e Ciro. Le nomination vedono come sempre i concorrenti nominabili suddivisi: da un lato gli immuni votano nel segreto del confessionale, mentre i nominabili nella sala led con nomination palese.

Alla fine i concorrenti più votati di questa sera sono: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares Massimiliano Varrese, Valentina e Giuseppe Garibaldi. Chi vuoi salvare Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina e Giuseppe Garibaldi? Il concorrente meno votato sarà a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 30 ottobre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 26 ottobre