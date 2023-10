Si sono spenti i riflettori sulla dodicesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show trasmesso in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini ha iniziato la diretta parlando di Heidi Baci e della sua uscita dalla casa dopo l’incontro con il padre. Spazio anche alla conoscenza tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, scontri e sorprese. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 19 ottobre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 19 ottobre 2023 dal Grande Fratello?

La dodicesima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 19 ottobre ha ricostruito la vicenda di Heidi Baci, la concorrente di origini albanesi che ha deciso di abbandonare la casa di Cinecittà. Dopo l’incontro con il padre padrone, una Heidi visibilmente terrorizzata e spaventata alla fine ha ceduto alla richiesta del padre di lasciare la casa per rasserenare lo stato di salute della madre. Non è dato sapere cosa sia successo alla mamma di Heidi, ma durante la puntata si è discusso della sua decisione sia dentro la casa con i commenti di Beatrice Luzzi, Fiordaliso e Rosy, ma anche fuori con l’opinione di Cesara Buonamici.

Spazio poi ad una bella sorpresa per Massimiliano Varrese che ha riabbracciato la madre. Nella casa, intanto, Beatrice Luzzi continua a far discutere, mentre la sua conoscenza con Giuseppe Garibaldi è giunta quasi al capolinea. Come mai? Sicuramente il chiacchiericcio contro l’attrice non aiuta il giovane bidello lasciatosi andare a confessioni che hanno infastidito la Luzzi. Intanto durante la lunga diretta non sono mancati scontri e litigi come quello tra Beatrice e Angelica. L’attrice l’ha accusata di essere una gatta morta, lei è scoppiata a piangere spaventata dal giudizio dei genitori e del fidanzato fuori dalla casa. Una reazione comprensibile per un certo senso, ma nessuno l’ha obbligata a partecipare ad un reality show ripresa 24h su 24h!

Detto questo, durante la serata è stato comunicato anche il nome del concorrente eliminato. In nomination quattro donne: Rosy, Valentina, Grecia e Samira. Alla fine il pubblico da casa ha salvato come preferita Valentina. La meno votata con il 15% delle preferenze è stata Samira: è lei la concorrente eliminata dalla casa!

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 19 ottobre

Nonostante la profonda crisi di Heidi Baci, la grande macchina del Grande Fratello 2023 è proseguita con le nomination. Anche questa settimana tutti gli uomini della casa sono immuni da una nomination ad eliminazione. Prima di iniziare con le votazioni, Signorini rivela i nomi delle donne preferite della casa. Si tratta di Angelica e Letizia a cui si aggiungono: Beatrice, la preferita del pubblico ed Heidi salvata dall’opinionista Cesara Buonamici. Al via le nomination: si parte con le palesi delle donne nella sala led che votano in massa Grecia Colmenares. Poi è la volta delle nomination segrete dei concorrenti immuni.

I concorrenti più votati di questa sera sono: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Valentina, Vittorio, Beatrice Luzzi e Giselda. Chi vuoi salvare Rosy Chin, Grecia Colmenares, Valentina, Vittorio, Beatrice Luzzi e Giselda? Il concorrente meno votato sarà a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 23 ottobre 2023.